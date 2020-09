Češka má doma popel a brýle sériového vraha z Londýna. Přátelství s ním popisovala v britské televizi

Třicetiletá Češka Andrea Kubínová se s trochou nadsázky stala hvězdou ranního vysílání televize ITV. V pořadu Dobré ráno, Británie v živém přenosu popisovala své přátelství a osobní setkání s nechvalně proslulým londýnským sériovým vrahem Dennisem Nilsenem. Její vystoupení následně zaujalo většinu britských bulvárních médií.

Nilsen patří mezi nejznámější britské vrahy. V letech 1978 až 1983 zabil v severním Londýně zřejmě 15 mladíků, on sám se přiznal k 12 vraždám. V roce 1983 byl odsouzen na doživotí, v květnu 2018 umřel ve svých 74 letech ve skotském vězení.

Andrea Kubínová podle svých slov narazila na Nilsenův příběh v knize o skutečných zločinech. „Přišlo mi to zajímavé. Motivace, osamělost, to vše bylo zajímavé. Navíc jeho láska ke zvířatům byla něco, co vyniklo ve srovnání se všemi ostatními zabijáky,“ popisovala minulý pátek v televizi důvody, proč vraha pár let před jeho smrtí kontaktovala.



Kubínová mu nejprve poslala do vězení dopis se žádostí o autogram a přiložila k němu vlastnoručně namalovaný obrázek jeho psa. Nilsen odepsal a jí přišlo neslušné nereagovat, takže se mezi nimi rozproudila čilá korespondence. Celkem si vyměnili přes 300 dopisů a mladá žena vzájemný vztah navzdory všem okolnostem označuje za přátelství. Nilsena ve vězení dokonce i osobně navštívila.



Zabiják podle jejího vyprávění vypadal jako úplně normální člověk. „Nejdřív byl trochu naštvaný, protože jsem se opozdila, ale když viděl, že jsem nervózní, dělal vše pro to, abych se cítila pohodlně – vtipkoval, smál se. Byl prostě přátelský. Přišel mi jako milý člověk. Vím, že je to vzhledem k okolnostem zvláštní, ale ano, byl,“ popsala Kubínová své setkání se sériovým vrahem.



ITV Kubínovou vyhledala u příležitosti uvedení nové kriminální série o Nilsenovi nazvané Des. Mladá žena ve vysílání hovořila naživo ze svého bytu v České republice, ukázala vrahovi brýle uložené v pouzdře a nádobku s jeho popelem. Tyto pozůstatky získala po jeho smrti. Žena zdůraznila, že Nilsen byl pro ni jenom přítel a že je proto normální mít doma památku na přítele.

Jako příklad korespondence se ve vstupu také objevil dopis ze září 2016, což bylo několik týdnů po smrti Věry Čáslavské. Nilsen do obálky přiložil nekrolog slavné olympioničky z britských Timesů a psal o jejím odporu proti komunistickému režimu.

Kubínová na otázku, jestli také myslí na oběti a jejich rodiny, odpověděla, že samozřejmě ano. „Včera jsem dokument sledovala. Bylo srdcervoucí vidět všechny ty lidi, jak hovoří o svých blízkých. Bylo to náročné,“ řekla v ITV mladá Češka.