Česká muniční iniciativa je mistrovskou ukázkou psychologické operace, chválí Ukrajinci

S návrhem na nákup dělostřelecké munice pro Ukrajinu mimo členské státy Unie přišel český premiér Petr Fiala na mimořádném summitu EU na počátku února. Prezident Petr Pavel později na Mnichovské bezpečnostní konferenci informoval o možnosti zakoupit ve třetích zemích 800 tisíc granátů pro Ukrajince.

Účel české dezinformační kampaně je podle Unianu zakrýt dodavatele a nedostat se do „banánové pasti“, jako se to nedávno stalo Ekvádoru. Tehdy média rozšířila informaci, že tato jihoamerická země je připravena předat Ukrajině sovětské či ruské zbraně. Kreml v reakci zakázal dovoz ekvádorských banánů, které tvoří základ ekvádorské ekonomiky. Quito následně z vojenských dodávek Ukrajině ustoupilo.

Aby Češi své obchodní partnery neprozradili, vytvořili podle Unianu „skutečnou dezinformační síť“: Nejprve prostřednictvím anonymních vládních zdrojů předali západním médiím informaci, že dodavatelem je Jihoafrická republika. Záhy poté stejně anonymní zdroje oznámily, že skutečným původcem granátů je Turecko. O něco později od údajných zasvěcených osob „prosáklo“, že je to Jižní Korea. Následně se objevily zprávy o Maroku a Indonésii. Vždy prostřednictvím respektovaných médií.

„To vše Kreml znervózňuje a vyvolává čistě psychologickou potřebu, aby si to prověřil,“ uvedl Unian s tím, že toto prověřování obnáší aktivizaci špionů, kteří začnou působit v každé ze jmenovaných zemí.

„To byl ale teprve začátek. Po této dezinformační kampani následovala druhá fáze: Česko informovalo, že ve skutečnosti granáty na Ukrajinu nedodá jen tak někdo, ale skutečný ‚spojenec Ruska‘,“ uvedl Unian a připomněl, že poradce českého premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar ze seznamu potenciálních prodejců vyloučil pouze Severní Koreu.

Kandidáti na zradu

Ukrajinská agentura si všímá, že ruská média začala následně zcela vážně diskutovat o „kandidátech na zradu“. Konkrétně zmiňovala Arménii, Ázerbájdžán, Kazachstán, Turkmenistán či země „globálního Jihu“, jmenovitě Egypt.

„Čechům nestačilo informace o skutečném dodavateli jednoduše utajit. Rozhodli se také zasít neshody a nedůvěru mezi země loajální Kremlu,“ napsal Unian.

„Pokud operace zůstane utajená, může se tato česká psychologická operace zapsat do učebnic. S jejich pomocí by se měli učit nejen naši přespříliš ‚transparentní‘ západní partneři, ale i někteří ukrajinští činitelé,“ dodává Unian. Podle agentury by úspěch operace rovněž otevřel možnosti pro další tajné dodávky zbraní pro Ukrajinu.