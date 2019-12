Český prodejce řídil v Anglii vyřazenou Octavii s falešnými značkami. Dostal podmínku a 200 hodin prací

Wakefield (Anglie) Britská policie zatkla třiatřicetiletého Čecha, který ve městě Wakefield na severu Anglie řídil vyřazenou Škodu Octavii s falešnými poznávacími značkami. Muž pracoval pro britského prodejce náhradních dílů a zároveň si bokem přivydělával prodejem ojetin do České republiky.

Pavel Scazny na octavii navíc přidělal falešnou poznávací značku, protože auto nebylo pojištěné. Píše to server Yorkshirepost. Scazny byl pět let zaměstnancem firmy A to Z Motor Spares. Jeho práce, podle prokurátora Bašíra Ahmeda, spočívala v prodeji náhradních dílů.

Ahmed uplynulý týden u soudu také uvedl, že měl Scazny i vedlejší práci. Nakupoval levné ojeté škodovky, které pak opravoval a prodával do České republiky.



Auto, ve kterém byl Scazny zadržen, bylo podle Yorkshirepost vyřazeno 23. března a ten samý den byl Čech v něm viděn ve Wakefieldu. Kvůli chybějící pojistce mělo falešné poznávací značky. Scazny vypověděl, že požádal svého šéfa, aby pro něj značky ve firmě vytvořili, a oni to udělali. „Zjevně mu ohledně jeho vedlejší práce věřili,“ řekl Ahmed.

‚Bylo to naplánované‘

Pavel Scazny se doznal k řízení nepojištěného auta. Obvinění z podvodného používání registračních značek však odmítl. „Někdo mu špatně poradil, aby se v této věci nepřiznal,“ komentoval podle Yorkshirepost Scazneho advokát Mohammed Raffiq.

Scazny, který žije se svou rodinu už více než pět let ve Velké Británii, dostal podmíněný trest šesti měsíců vězení s odkladem na 18 měsíců. Zároveň mu musí vykonat 200 hodin obecně prospěšných prací. „Celé to bylo pečlivě naplánováno, aby nedošlo k pojištění vozidla, o kterém jste věděl, že nemůže být pojištěno,“ uzavřel soudce Christopher Batty.