Chášukdžího prý před smrtí nutili, aby napsal synovi. Po následné roztržce přišlo dušení

Ankara Saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího prý jeho vrahové před smrtí nutili, aby poslal zprávu svému synovi, který byl tehdy držen v Saúdské Arábii. Napsal to v pondělí turecký list Hürriyet, který se odvolává na nejnovější poznatky z vyšetřování. Opoziční novinář byl zavražděn 2. října na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu.

„Tým, který byl složen z blízkých spolupracovníků korunního prince Muhammada bin Salmána, Chášukdžímu přikázal, aby napsal zprávu svému synovi, jinak bude odvlečen do Saúdské Arábie. Chášukdží to odmítl, což vedlo k roztržce, která skončila tím, že byl uškrcen provazem, anebo udušen pomocí plastového pytle,“ napsal sloupkař deníku Hürriyet Abdulkadir Selvi.



Syn zavražděného novináře Saláh Chášukdží má občanství Saúdské Arábie i Spojených států a nesměl donedávna vycestovat. Po tlaku amerického ministerstva zahraničí mohl opustit Saúdskou Arábii 25. října - den poté, co veřejně přijal kondolenci od korunního prince.

„Má se za to, že 15členné vražedné komando, které přicestovalo do Turecka, Saláha kontaktovalo. Podle jedné z teorií chtěli Chášukdžího přinutit, aby svému synovi poslal zprávu, kterou by po (novinářově) smrti použili jako alibi,“ napsal Selvi.

Tentýž novinář minulý pátek uvedl, že Turecko má více důkazů, mimo jiné další nahrávku, že vražda opozičního novináře ze začátku října byla naplánovaná. Zmiňovaná nahrávka podle Selviho protiřečí klíčovým závěrům saúdskoarabské generální prokuratury. Ta minulý čtvrtek oznámila, že žádá trest smrti pro pět z 11 osob obžalovaných z podílu na vraždě novináře. Chášukdží přes rok žil v USA a kritizoval nejvyšší vedení Saúdské Arábie, včetně korunního prince Muhammada bin Salmána. Podle prokurátora chtěli obžalovaní Chášukdžího původně přesvědčit k návratu do Saúdské Arábie, či ho tam dopravit násilím.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v článku zveřejněném v deník The Washinton Post napsal, že pokyn k vraždě Chášukdžího přišel z nejvyšších míst vlády Saúdské Arábie. Podle téhož listu Ústřední zpravodajská služba (CIA) zjistila, že vraždu Chášukdžího nařídil přímo korunní princ Muhammad bin Salmán.

Rijád původně vraždu popíral, přiznal ji až více než dva týdny po činu. Popřel ale, že by měl s činem cokoli společného saúdský korunní princ.