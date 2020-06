Chtěl jsem předejít katastrofě, řekl černoch, který při protestu v Londýně pomohl zraněnému bílému muži

Londýn/Praha Snímek černocha, který nese na ramenou zraněného bílého muže, obletěl celý svět. Fotografie byla pořízena během sobotních protestů hnutí Black Lives Matter v Londýně. Afroameričan odůvodnil svůj čin televizní stanici CNN tím, že to udělal proto, aby „zabránil katastrofě.“

Patrick Hutchinson, který byl vyfocen jak nese na ramenou zraněného muže, sdělil médiím, že se zúčastnil protestů hnutí Black Lives Matter poprvé. Na otázku proč muži pomohl, řekl, že nechtěl, aby byl „zahozen pravý důvod protestů kvůli jednomu okamžiku násilí.“ Informoval o tom server CNN.



„Opravdu jsem chtěl předejít katastrofě, vyprávění by se najednou změnilo z Black Lives Matter (na životech černochů záleží) na Youngsters Kill Protesters, tedy: Mládež zabíjí protestující,“ sdělil v rozhovoru.

Nejprve prý viděl muže ležet na schodech schouleného na boku s koleny přikrčenými u těla v obležení ostatních demonstrantů.

„V tu chvíli jsem nad předsudky nepřemýšlel, chtěl jsem ho dostat bezpečně ven,“ vyprávěl Hutchinson. Více než 100 lidí bylo během sobotních protestů v Londýně zatčeno. Do střetu se tam dostala krajně pravicová skupina s členy hnutí BLM (Black Lives Matter). Dosud není známo, do jaké skupiny patřil zraněný muž, proč se protestů zúčastnil a co se dělo před incidentem.

Jakmile Patrick Hutchinson muže viděl, on a jeho přátelé kolem zraněného vytvořili kordon. „Pořád dostával rány, bylo cítit, jak se ho lidé snaží zasáhnout. V ten samý moment tam byli ale i lidé, co zraněného chtěli chránit. Když jsem s ním přišel na policii, jeden z nich mi řekl: ‚Děkuji, udělal jsi správnou věc,‘“ nechal se slyšet Hutchinson.

Jak sám uvedl, sobotních protestů se zúčastnil, protože „se tvoří historie.“ „Chtěl bych, aby se odstranily bariéry a my si uvědomili, že jsme všichni jedna rasa.“

„Jsem otec, dědeček a rád bych viděl vyrůstat své děti, vnoučata, neteře a synovce v lepším světě, než ve kterém žiju já,“ sdělil. Dodal, že on sám žije v lepším světě než v dobách jeho prarodičů a rodičů. „Budeme moci doufat, že to bude pokračovat, pokud nastane úplná rovnost pro všechny.“