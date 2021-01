Čína převzala kontrolu nad příběhem zmizelého miliardáře. O osudu Jacka Maa se stále pouze spekuluje

V říjnu se v Šanghaji konala technologická konference, na které miliardář Jack Ma přítomným řekl, že se před svým projevem cítil nervózní a váhal, zdali má vůbec vystoupit, píše server Bloomberg.com. Nakonec tak ale přeci jen učinil a pronesl dvacetiminutovou přednáškou o tom, jak komunistická vláda svými regulacemi podrývá rozvoj inovací v Číně.



Zakladatel čínské internetové společnosti Alibaba, který v roce 2019 odstoupil z jejího vedení, se od té chvíle již dva měsíce neobjevil na veřejnosti. Nebyl ani v televizním pořadu, kde měl účinkovat v roli porotce. Mnozí po celém světě spekulovali o jeho současném místě pobytu.

Where is Jack Ma? Alibaba's billionaire founder is reportedly missing after he publicly criticized #China's banking rules in Oct. His net worth dropped to $50.6bn after reports of his disappearance from his own reality show. Now only 4th richest Chinese. https://t.co/HwjjDybJg2 pic.twitter.com/y9FtQHtUdy