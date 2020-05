Čína má o něco více nových případů, USA oznámily 1568 dalších úmrtí pacientů s covidem

Washington Spojené státy za uplynulý den registrovaly dalších 1568 úmrtí pacientů s covidem-19, méně než předchozí den. Vyplývá to z dat Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie celosvětově sleduje. Celkový počet obětí v zemi vzrostl na 78 746. Celkem se nákaza potvrdila u více než 1,3 milionů lidí.

Spojené státy pandemie covidu-19 zasáhla co do počtu nakažených i obětí nejtvrději na světě. Země eviduje více než 1000 úmrtí každý den už od 1. března, uvedla agentura AFP. Dosud nejvyšší zaznamenaný počet úmrtí byl v polovině dubna, kdy zemřelo přes 3100 pacientů.



Ve dvou amerických státech s největší koncentrací potvrzených případů covidu-19 nicméně i nadále klesají počty pacientů hospitalizovaných kvůli nákaze. Uvedli to v sobotu guvernéři New Yorku a New Jersey Andrew Cuomo a Phil Murphy.

Čína má nejvyšší počet nově nakažených od konce dubna

Pevninská Čína informovala o 14 nových případech nákazy koronavirem. Jde o nejvyšší počet od 28. dubna, o den dříve úřady hlásily pouze jednoho infikovaného, uvedla agentura Reuters. Dva z nových případů byly zaznamenány u osob, které přicestovaly ze zahraničí, 11 infikovaných pochází ze severovýchodní provincie Ťi-lin.

Nakažených bez příznaků země nově identifikuje 20, což je nejvíce od 1. května, uvedla čínská zdravotnická komise. O žádném novém úmrtí pacienta s covidem-19 komise neinformovala.

Celkový počet nakažených v pevninské Číně, která nezahrnuje Hongkong a Macao, dosáhl 82 901, z toho 4633 lidí zemřelo.

Brazílie se dostala přes 10 000 obětí

Brazílie za uplynulý den opět hlásí rekordní počet úmrtí pacientů s koronavirem, zemřelo 730 lidí, tedy téměř stejně jako o den dříve. Nově nakažených je 10 611. Celkový počet obětí v bezmála 210milionové zemi tak přesáhl 10 000 a celkový počet infikovaných je pak vyšší než 150 000, uvedla agentura AFP s odvoláním na informace z brazilského ministerstva zdravotnictví.

Brazilské úřady registrují 155.939 potvrzených případů infekce a 10.627 obětí, podle expertů ale může být počet nakažených a mrtvých ve skutečnosti až dvacetkrát vyšší.

V Latinské Americe je Brazílie co do počtu obětí i nakažených nejhůře zasaženou zemí, celosvětově je na základě infikovaných na osmém místě, vyplývá ze statistiky specializovaného serveru Worldometers.

V sobotu brazilské úřady oznámily 751 úmrtí pacientů s covidem-19 za předchozí den, nákaza se tehdy potvrdila rovněž u více než 10.000 lidí. Nejhůře zasaženou oblastí je jihovýchodní stát Sao Paulo, který eviduje okolo třetiny všech nakažených v zemi. Tamní guvernér v pátek večer místního času oznámil prodloužení karanténních opatření do konce května.

Počet nakažených stoupá i v Mexiku, tamní úřady informovaly o 1938 infikovaných a 193 obětech za poslední den. Podle vládních propočtů by epidemie v zemi měla o tomto víkendu dosáhnout vrcholu, uvedla agentura Reuters. Středoamerický stát s více než 126 miliony obyvatel nyní celkem eviduje 33 460 nakažených, z čehož 3353 zemřelo. Skutečný počet nakažených i mrtvých nicméně může být značně vyšší, než ukazují oficiální data, i kvůli malému množství testovaných.