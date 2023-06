Blinken krotí vášně s Čínou. Připravuje půdu pro další americké politiky, kteří se do Pekingu chystají

Americký ministr zahraničí Antony Blinken v neděli dorazil do Pekingu, kde jednal se svým protějškem Čchin Kangem. V pondělí by chtěl pokračovat setkáním s prezidentem Si Ťin-pchingem, které však čínská strana do uzávěrky tohoto článku nepotvrdila. Blinken je přitom prvním šéfem americké diplomacie, který do Pekingu přicestoval za posledních šest let – vztahy mezi oběma mocnostmi jsou napjaté.

Čínský ministr zahraničí Čchin přivítal Blinkena a jeho doprovod před vilou v areálu vládního komplexu Tiao-jü-tchaj místo uvnitř budovy, jak bývá zvykem. Krátce spolu pohovořili o Blinkenově dlouhé cestě z Washingtonu a podali si ruce před americkou a čínskou vlajkou. Následně zamířili do zasedací místnosti, ale reportérům, kteří byli na chvíli vpuštěni dovnitř, nepovolili klást otázky.

Později Blinken povečeřel s Čchinovým předchůdcem ve funkci Wang Iem. Ten zastává nejvyšší zahraničněpolitickou funkci uvnitř vládnoucí čínské komunistické strany.

Únorovou misi zhatil balon

Původně byla Blinkenova návštěva plánována již na únor – Bílý dům ji však na poslední chvíli zrušil poté, co byl nad svým územím nucen sestřelit špionážní balon čínské provenience. „Peking se neustále snaží Spojené státy oťukávat, provokovat a vyvádět z rovnováhy. Je to osvědčený způsob jejich diplomacie,“ uvedl tehdy pro Lidovky.cz americký bezpečnostní analytik Elbridge A. Colby.

Washington a Peking se neshodují v celé řadě věcí. USA obviňují Čínu z porušování lidských práv v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang, v Tibetu a v Hongkongu, kritizují její vojenskou rozpínavost v oblasti Jihočínského moře. Ale i postoj Pekingu k ruské agresi vůči Ukrajině, kterou Čína odmítá odsoudit a dosud o ní mluví po kremelském vzoru jako o „speciální operaci“. Peking zase opakovaně varuje USA před vměšováním do vnitřních záležitostí Číny.

Před dvěma týdny se Peking například ostře ohradil proti aktivitám Spojených států v Pacifiku. Čínský ministr obrany Li Šang-fu na bezpečnostním fóru v Singapuru obvinil USA, že kolem někdejší Říše středu vytvářejí „aliance podobné NATO“.

„Snahy podporovat aliance podobné NATO v Asii a Tichomoří... by mohly zavléct region do víru sporů a konfliktů,“ prohlásil Li na bezpečnostním fóru Šangri-la. „Pokud mezi Čínou a Spojenými státy vypukne násilný konflikt, bude to znamenat neuvěřitelné utrpení,“ dodal.

Li měl pravděpodobně na mysli dva celky, které USA začalo formovat během posledních několika let. V roce 2021 uzavřely USA, Británie a Austrálie nový bezpečnostní pakt známý jako AUKUS. V alianci Quad (Čtyřka) zase Spojené státy od roku 2017 spolupracují s Austrálií, Japonskem a Indií.

Blinken jako předskokan

Oproti tvrzení Pekingu však ani jedno z těchto uskupení dosud nemá uzavřenou smlouvu o vojenské spolupráci. Zejména v druhém případě tomu brání dvoukolejnost Indie, jež sice na jedné straně má vlastní nevyřízené účty s Čínou v oblasti Himálaje, na druhé straně je tradičním odběratelem ruských zbraní – a v tomto směru má k Pekingu rozhodně blíž než k Washingtonu.

Očekává se, že Blinkenova návštěva připraví půdu pro další bilaterální jednání v nadcházejících měsících, včetně možných návštěv americké ministryně financí Janet Yellenové a ministryně obchodu Giny Raimondové nebo setkání prezidentů obou zemí na mnohostranných summitech později v tomto roce. Šéf Bílého domu Joe Biden o víkendu vyjádřil naději, že se v příštích měsících setká se svým čínským protějškem mezi čtyřma očima.