Kvůli dohodě o brexitu čelí Mayová vzpouře. Spolustraníci rezignují

Londýn Den poté, co britská vláda po několikahodinovém jednání schválila návrh dohody, která řeší vystoupení země z Evropské unie, je premiérka Theresa Mayová konfrontována s vnitrostranickou vzpourou.

Již včera ráno ohlásilo několik členů kabinetu, mezi nimi i dosavadní ministr pro brexit Dominic Raab, demisi na protest proti obsahu dohody, již Londýn vyjednal s Bruselem. Jejich rezignace jim do budoucna dovolí v parlamentu vystupovat a případně i hlasovat proti brexitovému kompromisu. Právě parlament ho musí nakonec posvětit.



V průběhu dne pak oznámila řada konzervativních poslanců, že již odeslali dopisy požadující, aby bylo v rámci poslaneckého klubu vyvoláno hlasování o důvěře stranickému lídrovi.

Mezi nimi byl i jeden z největších konzervativních euroskeptiků Jacob Rees-Mogg. Ten zároveň označil jako budoucí možné stranické lídry bývalé ministry zahraničí a pro brexit Borise Johnsona a Davida Davise. Ti opustili kabinet již v létě, když nesouhlasili s plánem premiérky, jak zajistit odchod Británie z EU.

Pokud se u šéfa vlivné vnitrostranické organizace „Výbor z roku 1922“ Grahama Bradyho sejde aspoň 48 dopisů požadujících hlasování o důvěře, musí premiérka Mayová před ně předstoupit a podrobit se hlasování. Podle některých informací by k němu mohlo dojít již zkraje příštího týdne. Pokud by prohrála, skončila by i jako premiérka. Brady by musel vyhlásit volby nového lídra.

Mayová: Odchod bez dohody nebo se sjednotit

Šéfka vlády včera navzdory překotnému vývoji ve vlastní straně kompromis s Bruselem v parlamentu obhajovala.

„Volba je jednoduchá. Můžeme si vybrat odchod bez dohody, podstoupit riziko neuskutečnění brexitu, nebo se sjednotit a podpořit tu nejlepší dohodu, která mohla být dojednána,“ uvedla.

Největší odpor mezi jejími spolustraníky vyvolává ustanovení předpokládající, že Británie by zůstala součástí celní unie s EU i poté, co by vypršelo 21měsíční přechodné období, které začne běžet po vystoupení z EU koncem března příštího roku.

Motivem takového opatření je snaha udržet průchodnost hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem, které je jednou z provincií Spojeného království. Euroskeptici to ale odmítají s tím, že Britové by se tím zavázali přijmout zvenčí závazky, které by ale nemohli ovlivnit, protože by v té době již nebyli zastoupeni v unijních grémiích.

Kvůli řešení problému s irskou hranicí odmítají dohodu i poslanci severoirských unionistů (DUP), kteří dosud tolerovali menšinovou vládu premiérky Mayové.