Piloty nad Los Angeles překvapil létající člověk. Záhadu řeší FBI, výrobce jetpacků nabízí vysvětlení

Los Angeles Piloty American Airlines překvapil vznášející muž s tryskovým batohem na zádech, který se nacházel asi 30 metrů od letadla. Neznámý muž poletoval zhruba tisíc metrů nad mezinárodním letištěm v americkém Los Angeles.

„Zrovna jsme minuli muže s jetpackem na zádech, asi 30 metrů od nás a ve stejné výšce,“ zaznělo podle serveru CNN v rozhovoru mezi řídící věží a překvapenou posádkou.

Po deseti minutách si další letadlo všimlo vznášejícího muže, tentokrát to byla posádka stroje JetBlue. „Zrovna jsme viděli toho muže s tryskovým batohem proletět kolem,“ hlásili piloti.

Případ převzala FBI a nadále zjišťuje, co přesně se v Los Angeles nad letištěm odehrálo. Vyšetřování zahájila i federální letištní správa.

„Je velmi nepravděpodobné, že to byl člověk. Mohu se mýlit, ale nemyslím si, že by někdo byl schopen vytvořit technologii, která by dokázala vynést člověka do takové výšky a zpět na zem,“ uvedl výkonný ředitel firmy Jetpack Aviation pro server Time. Podle se mohlo jednat o figurínu řízenou dronem.