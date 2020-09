Kolik stála Vystrčilova cesta? Za letadlo dal Senát 3,4 milionu, o pobytové náklady se postarali Tchajwanci

Praha Bezmála tři a půl milionu korun zaplatil Senát za let svého šéfa Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan. O ostatní pobytové náklady, jejichž výši halí mlha, se postarala tchajwanská strana, část uhradili podnikatelé.

Devadesátičlennou delegaci politiků, akademiků, novinářů a podnikatelů dopravil do Tchaj-peje bez mezipřistání stroj China Airlines, jež jsou vlajkovou leteckou společností Tchaj-wanu od roku 1959. „Částka 130 tisíc eur (3,4 milionu korun – pozn. red.) odpovídá nákladům za vládní speciál,“ řekla LN mluvčí české horní komory Sue Nguyen.



Nevyčíslitelná je ale politická cena mise, jež vyústila v roztržku České republiky s Čínou. Ta považuje ostrovní zemi za svou součást.

Česko-čínské vztahy se včera vyhrotily poté, co s ostrou rétorikou adresovanou přímo Vystrčilovi vystoupil čínský ministr zahraničí Wang I. „Přimějeme ho zaplatit vysokou cenu za jeho krátkozraké chování a politický oportunismus,“ řekl na návštěvě Německa. Dodal, že zpochybňování zásady jedné Číny znamená „znepřátelit si 1,4 miliardy Číňanů“ a že čínská vláda a lid nebudou tolerovat takovou „otevřenou provokaci“ předsedy českého Senátu a protičínských sil, jež stojí za ním.

Hrozbu svého čínského protějšku ihned odsoudil šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD), který včera odcestoval na návštěvu Slovinska. Proto pověřil náměstka Martina Tlapu, aby si k vysvětlení předvolal čínského velvyslance v Praze Čang Ťien-mina. „Nechtěl jsem čekat, až se vrátím (...) Vyjádření pana ministra Wanga jsou za hranou, taková silná slova do vztahů dvou suverénních zemí nepatří. Požadoval jsem jejich vysvětlení a vyzval čínskou stranu k věcné, praktické spolupráci bez emocí, které do diplomacie nepatří,“ uvedl Petříček. Stejný krok učinil také Peking.

S kritikou vyjádření čínského ministra se přidal i premiér Andrej Babiš (ANO), který se včera ve Slovinsku s Petříčkem účastnil každoročního Bledského strategického fóra. „Ten komentář je nemístný a nepatřičný a ministr (Petříček – pozn. red.) slíbil, že to bude po úřední lince řešit. Pověří úředníky, aby panu velvyslanci vysvětlili, že jsme suverénní země,“ uvedl Babiš ke schůzce Tlapy s Čang Ťien-minem, která se konala včera po poledni.

Diplomatický konflikt

Podle vysoce postaveného diplomatického zdroje jde ve vztahu České republiky s Čínou o vážnou situaci. „Jsme minimálně v diplomatickém konfliktu s Čínou. Na politické úrovni jsou vztahy zmrazeny,“ řekl LN.



Čínské vyhrožování odsoudili i opoziční politici, podle místopředsedy lidovců Jana Bartoška by bylo namístě čínského velvyslance odvolat. Na to je ale diplomacie opatrná. Pokud by k tomu došlo, bylo by to extrémní gesto. Podle diplomatického zdroje LN je tento krok až posledním před vyhlášením války. Česko od roku 1918 údajně žádného velvyslance z politických důvodů nevyhostilo.

Spekuluje se i o tom, že si Číňané povolají svého ambasadora v Praze ke konzultacím. Takovéto gesto je podle diplomatů určitým zvednutým prstem české straně. „My našeho patrně povolávat ke konzultacím nebudeme. Ale vývoj ukáže,“ doplnil zdroj.

Diplomatická jednání s Čínou probíhají kvůli senátní misi na Tchaj-wan už delší dobu. A to na všech úrovních. Jisté podle diplomatů nyní je, že bude problém domluvit jakýkoli termín politických schůzek, snad kromě prezidenta, který má s čínským protějškem nadstandardní vztahy.

Rozmrazení vztahů je primárně věcí vlády, zejména ministerstva zahraničí. To musí mít další scénář postupu. Jednou z variant je podle zdrojů LN i vytvoření zvláštního zmocněnce pro vztahy s Čínou, podobný post se před nedávnem ustavil i pro vztahy s Ruskem, které doputovaly rovněž až k bodu mrazu.

Špatné vztahy mohou ovlivnit nejenom firmy, jejichž zástupci na Tchaj-wan s Vystrčilem vycestovali, ale i další české podnikatele obchodující s Čínou či mající v zemi své zastoupení. „Možná na to mnozí u nás už zapomněli, ale komunisté to umí lidem osolit,“ řekl zdroj LN.

Zpátky přes Frankfurt

Vystrčil se včera zúčastnil setkání českých a tchajwanských firem na podnikatelském fóru a vystoupil i před studenty tchajpejské univerzity Čcheng-čch’. V plánu má také schůzky s předními tchajwanskými politiky. Setká se s ním prezidentka Cchaj Jing-wen či premiér Su Čen-čchang.



Zpátky by měli podle informací LN členové delegace letět v sobotu z Tchaj-peje do Frankfurtu, kde je vyzvedne český vládní speciál.

Podle mluvčí českého Senátu si podnikatelé platí náklady sami. „Každý účastník podnikatelské části mise bez rozdílu hradí podíl na nákladech na cestu a ubytování ve výši 65 tisíc korun. Část cesty hradí tchajwanská strana, konkrétně ministerstvo zahraničí,“ sdělil LN Petr Belatka, výkonný ředitel firmy Taktik, který je členem Vystrčilovy podnikatelské mise.

V případě akademiků a dalších představitelů veřejného sektoru, kteří s předsedou Senátu odcestovali, hradí většinu nákladů na dopravu podle zdroje LN Senát. „Akademie věd hradila stravné a testy na covid,“ sdělil LN Martin Bilej, člen Akademické rady AV.

Letenku od Senátu dostal i prorektor ČVUT Radek Holý. Další náklady na jeho pobyt hradí opět tchajwanská strana. „Cesta pana prorektora má za cíl rozšíření stávající spolupráce a hledání nových společných témat s technickými univerzitami v Tchaj-peji,“ uvedla Andrea Vondráková, vedoucí PR a marketingu ČVUT.

Senát se podílí i na financování pobytu pražského primátora Zdeňka Hřiba. „Pan primátor je členem delegace Senátu. Cestu tak hradí Senát a částečně tchajwanská strana,“ uvedl pro LN mluvčí magistrátu Vít Hofman.