Co skrýval mobil šéfky Evropské komise? Poslanci se obávají, zda nebyly smazány informace o sporných zakázkách

Ursula von der Leyenová tvrdí, že nevěděla, že po odchodu z čela ministerstva obrany byly smazány údaje z jejího mobilu. Poslance německého parlamentu by ale zajímalo, jestli neobsahoval informace ke sporným zakázkám.

Nová předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová je už sice vnímána jako součást bruselské politiky, čas od času jsou ale stále ještě patrné dozvuky jejího působení v německé vládě. Když byla zvolena do čela nejdůležitějšího orgánu EU, opustila kvůli tomu pozici spolkové ministryně obrany. Během svého působení čelila mimo jiné kritice za údajně drahé a pro ministerstvo nevýhodné kontrakty s externími poradci v řádech několika milionů eur, čímž byla zřejmě porušována pravidla pro zadávání veřejných zakázek.

Poslanci Spolkového sněmu kvůli tomu již na jaře letošního roku zřídili vyšetřovací komisi a požádali ministerstvo o předání dřívějšího služebního mobilu von der Leyenové. Slibovali si od toho nejenom informace, co tehdejší šéfka o zadávání zakázek všechno věděla, ale i případné další informace, které by mohly být nápomocné při osvětlování celé záležitosti.

Na resortu obrany ovšem tehdy v přeneseném slova smyslu pokrčili rameny a nejprve tvrdili, že přístroj není k nalezení. Když se tím ale poslanci nenechali odpálkovat, a o případ se navíc začala zajímat veřejnost, ministerští úředníci přišli s jinou verzí. Data z mobilu von der Leyenové prý někdo v srpnu vymazal.

Stalo se tak zřejmě navzdory tomu, že již předtím, než politička opustila v polovině července ministerstvo, byl její telefon označen poslanci za „potenciální důkaz“. To znamenalo, že ho budou časem chtít získat.

„Oba mobily, které jsem jako ministryně obrany používala, jsem odevzdala na ministerstvu,“ uvedla současná předsedkyně Evropské komise v rozhovoru pro týdeník Der Spiegel. Pokud prý někoho zajímá, co se s přístroji poté stalo, musí se zeptat na ministerstvu. Ona sama údajně nevěděla, že by kdokoli mazal údaje z telefonu, a dozvěděla se to až z novin.

Nová ministryně slibuje vnést jasno

Nástupkyně von der Leyenové na ministerstvu, šéfka křesťanských demokratů (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová, slíbila, že nechá všechny okolnosti smazání paměti u telefonu předchůdkyně vyšetřit. Svým podřízeným zároveň uložila, aby jí nejpozději do 3. ledna sdělili, kdo o smazání záznamů rozhodl, kdy k tomu došlo, kde se zařízení nyní nachází a proč nebyly údaje z přístroje zajištěny pro potřeby Spolkového sněmu.

Poslanec za stranu Zelených Tobias Lindner již podal trestní oznámení proti neznámé osobě pro podezření ze zadržování úředních dokumentů a ničení důkazů.