Itálie už má čtvrtou oběť koronaviru. Zemřel 84letý muž z města Bergamo

Řím Nový typ koronaviru si v Itálii vyžádal již čtvrtou oběť, je jí 84letý muž z lombardského města Bergama na severu země. Nakažených je v zemi již 149, informoval s odvoláním na šéfa civilní obrany Angela Borrelliho deník La Repubblica. Itálie se tím podle italských médií stala co do počtu infikovaných koronavirem třetí zemí na světě, a to po Číně a Jižní Koreji.

První dvě oběti v Itálii byli 78letý muž a 76letá žena, v neděli zemřela rovněž starší žena, která trpěla rakovinou. Muž, jehož úmrtí úřady v pondělí oznámily, byl již hospitalizován v nemocnici kvůli jiným onemocněním. Koronavirus se v pěti regionech na severu Itálie začal šířit na konci minulého týdne, pacienti jsou kromě Lombardie také například v Piemontu či v Benátsku. Italská vláda kvůli nemoci uzavřela přístup do měst, kde se epidemie šíří nejrychleji, lidé mají zakázáno do nich vejít či je opustit. Kdo by uzávěru porušil, hrozí mu trestní stíhání. Rakousko opět obnovilo železniční dopravu s Itálií, testy u pasažérů ve vlaku koronavirus nepotvrdily „Nemyslím si, že karanténní opatření v několika následujících dnech poleví,“ zdůraznil premiér Giuseppe Conte, podle kterého může počet nemocných v příštích dnech vzrůst. Přísný režim se týká asi 50 000 lidí v 11 obcích a městech zejména v provincii Lodi, kde jsou už od pátku zavřené školy, kostely, obchody, stadiony, bary a další veřejná místa.