Cyklon udeřil na Bengálsko, evakuaci komplikuje karanténa

KOLKATA/PRAHA Mimořádně silný cyklon ničí hustě osídlené pobřežní oblasti Bengálského zálivu v Indii a Bangladéši. Evakuaci obyvatel komplikuje stále platná karanténa kvůli koronaviru.

Ve středu ráno připomínala indická Kolkata všechno, jen ne „město radosti“, jak se čtrnáctimilionové aglomeraci často přezdívá. Mnohé ulice byly zaplavené vodou, tisíce stromů vyrvaných z kořenů a prakticky všichni obyvatelé se octli bez elektřiny i telefonního spojení. Úplně zničená jsou mnohá provizorní obydlí v kolkatských chudinských slumech, kterými je město nechvalně proslulé.



Spoušť způsobila mocná tropická cyklona Amphan, která se zformovala nad vodami Bengálského zálivu a ve středu večer udeřila na pobřeží indického státu Západní Bengálsko (jehož metropolí je právě Kolkata), o něco později také na sousedící Bangladéš. Podobné bouře se sice v oblasti objevují každoročně, tato je ale mimořádně silná. Srovnatelně mohutná katastrofa přišla naposledy v roce 1999, tehdy to stálo životy asi 10 000 lidí. Počet obětí Amphanu do uzávěrky LN sice dosáhl „jen“ 84, číslo ale bude v dalších dnech jistě stoupat.

Pobřeží Bengálského zálivu, kde cyklon udeřil na pevninu, je zcela ploché a území velmi hustě osídlené. Vedle prudkého větru, který dosahoval na pobřeží rychlosti až 190 km/h a bral vše, co mu stálo v cestě, jsou velkým nebezpečím lijáky a vzedmutá voda. Situaci totiž zhoršuje skutečnost, že oblast je protkána stovkami říčních ramen veletoků Gangy a Brahmaputry, které zde ústí do moře. Podle indické meteorologické služby bouře postupující směrem do vnitrozemí zvedá hladinu vody v deltě až o 5 metrů a na řadě míst hrozí proražení ochranné hráze, což by pro okolní nízko ležící vesnice a města znamenalo jediné – zkázu.

Ta již na řadě míst nastala. „Domy v naší vesnici vypadají, jako by je přejel buldozer,“ řekl katarské televizi al-Džazíra jeden z obyvatel pobřežní obce v indicko-bangladéšském pohraničí.

Statisíce odmítly evakuaci

Úřady v Indii i Bangladéši, poučené minulými cyklony, se podle očitých svědků na situaci s předstihem připravily a stanovily evakuační trasy, problém však nastal kvůli trvajícím opatřením proti šíření koronaviru. V Indii totiž stále platí přísná karanténa a mnoho obyvatel v ohrožených oblastech evakuaci odmítlo, protože se obávali, že při hromadných přesunech do vnitrozemí bude docházet k nežádoucímu shlukování lidí a zvýší se tím pravděpodobnost nákazy.

Evakuovány měly být podle odhadů až tři miliony lidí, většina v Bangladéši. Několik set tisíc obyvatel, především v Indii, však i přes smrtelné nebezpečí ve svých obydlích zůstalo. „Raději zemřeme doma, do evakuačních center nás nedostanou,“ řekl deníku The Washington Post obyvatel jedné indické pobřežní vesnice.

Cyklon Amphan bude mít vedle ztrát na životech a devastace infrastruktury také zásadní vliv na obživu místních komunit. Velká část venkovanů žije v chudobě a živí se zemědělstvím; přílivová vlna mnohým z nich „spláchla“ nejen obydlí, ale i úrodu na polích a tím je připravila o zdroj alespoň skrovných příjmů. Škody se začnou sčítat v příštích dnech.

Trpí lidé i zvířata

Cyklon se dostal nad asijskou pevninu v místech, kde pobřeží Bengálského zálivu lemuje přírodně velmi cenná oblast zvaná Sundarbans. Jde o jeden z největších komplexů mangrovových porostů na planetě, který je na indické straně hranice chráněn stejnojmenným národním parkem, zapsaným na seznamu světového dědictví UNESCO.

Sundarbans je domovem tygra bengálského a dalších vzácných živočichů, kteří jsou – vedle lidí – cyklonem také ohroženi.

„V podobných případech se do oblasti stahují pytláci, aby se zmocnili oslabených nebo raněných zvířat a získali cenné trofeje (…) Snažíme se být rychlejší než oni, ale nemůžeme do lesa vstoupit, dokud se počasí alespoň trochu nevrátí do normálu,“ řekl serveru DhakaTribune Džahír Akond, šéf bangladéšského Úřadu pro boj s pytláctvím.

Rozsáhlý pás mangrovů v Sundarbansu ale také funguje jako bariéra, která zmírňuje dopad přílivových vln na pobřeží a částečně chrání přilehlé vesnice a města. „Je to velmi pružný ekosystém. Cyklony přicházejí a odcházejí, ale ten ohromný les tu bude pořád,“ míní Akond.