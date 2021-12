Další tajná párty Borise Johnsona. Britský premiér se potýká se skandály i vzpourou vlastních poslanců

V neděli se situace pro premiéra dále zkomplikovala. Nedělník Sunday Mirror totiž přišel se zjištěním, že se zde odehrála ještě jedna párty – vánoční kvíz, který měl v jednu chvíli řídit sám Johnson. Na světlo vyplula fotka, na které premiér sedí za monitorem ve své kanceláři a po obou stranách má své poradce oděné do vánočních úborů. Jednalo se sice o online akci, ale podle Sunday Mirror se většina úředníků připojila ze svých kanceláří, což bylo v té době zakázané.

(Ne)objektivní komise?

Kauza v Británii způsobila menší pobouření. Především protože oficiální covidová doporučení britské vlády tehdy jasně zakazovala jakékoli „vánoční obědy nebo večírky, kde je primární společenský účel“. Zatím není jasné, v kolika bodech přesně dotyčné akce restrikce porušily, a za účelem zjištění byla zformována speciální vyšetřovací komise. Dojem veřejnosti je ale zřejmý: premiér a jeho poradci si mohou užívat, zatímco zbytek země nemůže ani navštívit své příbuzné.

Další pikantností jsou okolnosti vzniku samotné komise. Vede ji totiž vládní sekretář Simon Case, který měl historicky k Johnsonovi poměrně blízko. Někteří z jeho lidí navíc podle deníku The Times měli být v Downing Street během kvízu, možná se ho dokonce sami účastnili. Nejen britská opozice se tedy ptá, nakolik může být takové vyšetřování objektivní. Objevily se návrhy na ustavení externí komise pod vedením Christophera Geidta, předsedy vědecké rady univerzity King’s College London a Johnsonova externího poradce.

Premiéra naopak brání členové vlastního kabinetu, nejhlasitěji ministr školství Nadhim Zahawi. Podle něj byl Johnsonův kvíz v souladu s opatřeními, poněvadž se jednalo o online akci. Neexistovalo navíc žádné „pravidlo, které by zakazovalo mít na sobě vánoční řetěz nebo čapku“, čímž Zahawi narážel na outfit premiérových poradců, které lze vidět na fotce publikované v Sunday Mirror.

Kauza pro ministerského předsedu přichází v době, kdy ji nejméně potřebuje. Británii totiž sužuje přílivová vlna varianty omikron a Johnson opětovně zavádí koronavirová opatření. To se nelíbí pravému křídlu jeho Konzervativní strany, které plánuje sabotovat dnešní hlasování pro vládní plán restrikcí. Konzervativních rebelů má být až 100, což znamená, že se premiér bude muset spolehnout na hlasy opozičních labouristů. Na odpor covidových skeptiků z vlastní strany je sice premiér zvyklý, je to ale poprvé, co se jich shromáždilo dost na to, aby zvrátili solidní vládní většinu 79 hlasů.

Podle britských médií je jedním z důvodů právě nejnovější skandál ohledně večírků, který podlomil důvěru v premiéra uvnitř strany. Podle interních zdrojů levicového deníku The Guardian se dá očekávat další odpor konzervativců, pokud Johnson zvolí konfrontační strategii a vůdce stranické disciplíny (takzvaného whipa) pověří tvrdým vymáháním konzervativních hlasů.„Pokud se rozhodnou na nás tlačit, uspíší to Borisův odchod – a ten už se uspíšil tak jako tak,“ řekl Guardianu nejmenovaný konzervativní poslanec z předních lavic.

Na jednu stranu je třeba brát tyto zprávy se špetkou skepse – zprávy o náhlém pádu Borise Johnsona se v britském tisku objevují s pravidelnou periodicitou. Takhle velké povstání vlastních poslanců ale určitě nemůže brát na lehkou váhu.

Doplňovací volby ukážou

To všechno platí tím spíš, neboť konzervativce čekají ve čtvrtek doplňovací volby. Poté co rezignoval toryovský poslanec Owen Paterson kvůli obvinění ze střetu zájmů, uvolnilo se totiž křeslo v hrabství Severní Shropshire.

Teoreticky by se mělo jednat o bezpečně konzervativní křeslo, nedávné skandály ale, zdá se, změnily náladu voličů. V průzkumech momentálně vede kandidátka liberálních demokratů, což je přinejmenším pozoruhodné, poněvadž Severní Shropshire v červnu 2016 hlasoval víc než z 60 procent pro brexit a právě liberální demokraté byli největšími zastánci setrvání Británie v Unii.

Pokud by konzervativci doplňovací volby skutečně prohráli, jejich masivní většinu v parlamentu to neohrozí. Vyslalo by to ale hlasitý signál do čísla 10, že konzervativní základna není se svým premiérem spokojená.