Další tři měsíce. Británie souhlasí s odkladem brexitu, potvrdil Johnson

„Jak dobře víte, nemám možnost... učinit nic jiného, než potvrdit formální souhlas Spojeného království s tímto odkladem,“ napsal Johnson. Reagoval tak na dnešní dopolední Tuskovo oznámení, že unijní „sedmadvacítka“ schválila britskou žádost o tříměsíční posun termínu brexitu, se kterým se počítalo tento čtvrtek.



Johnson se od nového zdržení snaží distancovat, neboť od svého nástupu do čela vlády opakoval, že Británie z EU odejde právě 31. října. K dojednání odkladu jej ale donutil zákon, který proti jeho vůli britský parlament schválil minulý měsíc. Po dnešku už je v podstatě jisté, že Británie tento týden z unie nevystoupí.

„Musím dát jasně najevo svůj názor, že toto nechtěné prodloužení britského členství v EU poškozuje naši demokracii a vztah mezi námi a našimi evropskými přáteli,“ pokračuje dopis britského premiéra. Ten vlády unijních zemí vyzval, aby jasně řekly, že další odklad po 31. lednu „není možný“. „Je to víc než dost času na ratifikaci naší dohody,“ uvedl ministerský předseda ohledně upravených podmínek brexitu, které vzešly z posledního unijního summitu.

Po potvrzení z Londýna může začít proces formálního schvalování odkladu v členských zemích EU, který by měl trvat 24 hodin. „Písemný proces EU27 pro formalizaci rozhodnutí bude zahájen brzy,“ uvedl na twitteru po zveřejnění Johnsonova dopisu Tuskův mluvčí Preben Aaman.

Tříměsíční odklad brexitu poskytuje Británii možnost uspořádat předčasné volby, které by mohly zahýbat s patovou situací v britském parlamentu. Johnson napsal Tuskovi, že se obává, že současný parlament by nikdy brexitovou dohodu neratifikoval, a proto usiluje o předvánoční parlamentní volby. Dolní sněmovna přitom minulý týden v principu podpořila prováděcí zákon k brexitové dohodě, vláda ale jeho schvalování pozastavila, protože poslanci chtěli na jeho projednání více času než navrhované tři dny.

