Děti ve školkách koronavirus nešíří, zjistil bavorský výzkum

Berlín Ve školkách nejsou děti přenašeči koronaviru, naopak vychovatelé jsou nákaze vystaveni častěji. Vyplývá to z předběžných výsledků studie univerzity v bavorském Würzburgu, které v pondělí vědci představili. Ti v pondělí zároveň spustili další fázi výzkumu, kdy chtějí zjistit, jak přesně se koronavirus ve školkách šíří a jak nejlépe s pomocí testů učitele a děti chránit. Již nyní výzkumníci vědí, že nejlépe děti přijaly kloktací testy.

Studie, která začala loni na podzim a která skončila letos v březnu, se zaměřila na školky ve Würzburgu. S účastní souhlasilo 70 procent vychovatelů a také rodiče 60 procent dětí. Při pravidelném testování, které bylo až dvakrát týdně a do kterého se zapojilo na 600 dětí, rozbory odhalily jen jedno infikované dítě. To je podle vědců důkazem, že během druhé vlny pandemie děti ze školek nepatřily ke zdrojům nákazy. Naopak personál školek se s infekcí setkával častěji.



„To ukazuje, že nabídka, aby se mohli učitelé a vychovatelé přednostně očkovat, je z preventivního hlediska smysluplná,“ uvádí studie.

Mikrobiolog Oliver Kurzai z univerzity ve Würzburgu řekl, že cílem bylo zjistit, do jaké míry jsou školky bezpečné. „Děti ve školkách byly od počátku důležitou skupinou. Školáci zvládnou nosit roušky a rozumí významu odstupu. Děti ve školkách se takto chovat ještě nedovedou a význam prevence ještě nechápou,“ řekl Kurzai.

Kurzaiův kolega Johannes Liese uvedl, že cílem bylo odhalit infekci co nejdříve, aby se předešlo jejímu šíření. Základem je proto testování, které odhalí i bezpříznakové infekce. „Jako nejpřijatelnější se ukázaly kloktací testy. Rodiče je mohou provádět doma a my vzorky jen sebereme a odvezeme do laboratoře,“ řekl o rozborech PCR. „Rodiče měli možnost provádět i antigenní rychlotesty, kde znali výsledek ihned. Odběr byl z přední části nosu, takže děti s ním problém neměly,“ dodal Liese.



„Nyní začíná druhá fáze, která potrvá tři měsíce. Do podzimu tak chceme mít koncept bezpečných školek,“ řekl Liese. Kurzai zdůraznil, že veškeré dosažené závěry jsou pouze prozatímní a že studii by v takto rané fázi vyhodnocování nezveřejnil. „Ale poptávka po datech je v současné situaci mimořádná,“ uvedl.

V začínající druhé fázi chtějí vědci podle Kurzaie mimo jiné zjistit, jak veliká je potřeba účast v testech, aby prevence byla efektivní. „Možná by postačila třetina, případně polovina, ale odpověď ještě neznáme,“ dodal.