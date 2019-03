S dětmi točila videa na Youtube. Když vypnula kamery, matka je týrala

PRAHA Matka sedmi adoptovaných dětí vyvořila Youtube kanál, který odebíralo téměř milion lidí. Ve videích si s nimi hrála na superhrdiny, když však vypnula kamery, údajně je neváhala týrat.

Machelle Hobsonová provozovala na Youtube kanál s názvem Fantastická dobrodružství a ve videích obsazovala svých sedm nezletilých adoptovaných dětí. Děti si většinou hrály na superhrdiny a plnily nejrůznější úkoly. Kanál se těšil téměř milionu odběratelů.



Pozadí její show však bylo smutné. „Děti byly dlouhodobě týrány a zneužívány adoptivní matkou,“ píše CNN. Na počínání matky upozornila její biologická dospělá dcera. Na základě obvinění provedla správa sociálního zabezpečení kontrolu domácnosti a dospěla k závěru, že Hobsonová své adoptivní děti skutečně týrala.

„Dětem nedávala najíst ani napít a stříkala ne ně pepřový sprej, nutila je koupat se v ledové vodě a za trest je zavírala na dlouhé dny do skříně,“ tvrdí sociálka ve svém prohlášení.

Machelle Hobsonová je obviněná z týrání svých adoptivních dětí.

Při prohlídce pracovníci zjistili, že děti již dlouho dobu nechodí ani do školy. „Když nás máma vzala do školy, tak to bylo jenom kvůli videím,“ popsalo jedno z nezletilých děti. „Ve škole jsme už nebyly roky.“ Na základě zjištění policie zatkla v pátek Machelle Hobsonovou a obvinila ji z obtěžování, zanedbávání a týrání adoptovaných dětí.

Zatčeni jsou také její dva biologičtí dospělí synové Logan a Ryan Hackneovi. Policie je obvinila z toho, že o týrání nezletilých dětí věděli, avšak polici nic nenahlásili.

Hobsonová však veškerá svědectví adoptivních dětí popřela. „Nikdy jsem je netýrala,“ tvrdí. Odmítla také to, že by své děti držela proti jejich vůli ve skříni, stříkala jim pepřový sprej do očí a nutila je koupat se v ledové vodě. Hobsonová se přiznala pouze k tomu, že když děti zlobily, tak dostaly menší výprask nebo musely stát v koutě.

Hobsonové Youtube kanál měl téměř milion sledujících. „Videa sdílela většinou jednou týdně. S titulky Podlaha je láva nebo Uteč chůvě. Každé video bylo zhruba patnáct minut dlouhé. „Snažila se udělat dojem dokonalé domácnosti, kdy děti jsou superhrdinové. Realita však byla zcela odlišná,“ píše CNN.

„Jedno z dětí se mi svěřilo, že je dlouhodobě týráno,“ řekla pro CNN dospělá dcera, která na problém upozornila. Domovní prohlídka proběhla 13. března. Během kontroly bylo podle dokumentů sociálních pracovníků nalezeno jedno dítě ve skříni a zbylých šest dětí vypadalo velmi podvyživeně. „Měly bledou pleť a tmavé kruhy pod očima. Děti také dokola opakovaly, že mají žízeň a hlad,“ tvrdí sociální pracovníci.

Během prohlídky našla sociálka i několik pepřových sprejů v matčině ložnici, ačkoli policii tvrdila, že sprej nikdy v domě neměla. „Jedno z dětí vypilo během 20 minut skoro dva litry vody, další chlapec vypadal hladově, tak jsme mu dali pytlík brambůrek, ale odmítl je, protože se bál, že to matka ucítí z jeho dechu,“ stojí v oficiální zprávě.

„Několik dní jsem byl v šatní skříni, neměl jsem žádné jídlo ani pití a nemohl jsem si dojít ani na záchod,“ popisuje chlapec ve výpovědi. „Pepřovým sprejem mě matka stříkala po celém těle. Na denním pořádku byly také výprasky, nucené koupání v ledové vodě nebo stání v koutě několik hodin v kuse,“ říká další dítě.

Děti se ve výpovědích shodují v tom, že byly matkou neustále biti páskem a kartáčem. Jeden z chlapců policii také přiznal, že jeho adoptivní matka mu svírala penis nehty tak dlouho, dokud nezačal krvácet. Další dívka pak řekla, že ji matka postříkala pepřovým sprejem na intimních místech.

Matku nyní čeká soudní líčení.