Dítě je to nejhorší, co může někdo provést životnímu prostředí, tvrdí německá autorka

BERLÍN Nejhorší věcí pro životní prostředí nejsou hnědouhelné elektrárny, ani auta s dieselovými motory či jednorázové vatičky do uší, ale děti. To aspoň tvrdí německá autorka Verena Brunschweigerová, která k tomu napsala knihu s názvem „Kinderfrei statt kinderlos“ („Osvobození od dětí namísto bezdětnosti“).

Ona sama se prý rozhodla pro život bez vlastních dětí a jako důvod uvádí i ohledy na životní prostředí. Jedno malé miminko prý totiž vypustí do světa až padesát tun oxidu uhličitého (CO2), který považován za jeden z hlavních zdrojů pokračujícího globálního oteplování. „ Dítě, které se narodí, je to nejhorší, co může někdo provést životnímu prostředí,“ soudí v rozhovoru pro server Krone Brunschweigerová.



39letá autorka, která má pověst angažované feministky, vůbec nezastírá, že k napsání zhruba 150stránkové knihy ji vedly vlastní zkušenosti. Vadily jí totiž stále se opakující otázky jejího okolí, proč nemá děti? Její kniha má sloužit všem ženám, které zažívají podobné pocity a dát jim do rukou vodítko, jak si v diskusi s okolím své rozhodnutí obhájit.

„Proč by se žena starší třiceti let nemohla svobodně rozhodnout, že nebude mít děti?“ pokládá si autorka řečnickou otázku. Svůj životní styl bez dětí proto považuje Brunschweigerová také vzpouru proti sociálním očekáváním. „Celá naše kultura je zaměřena na to chtít děti,“ což je prý špatné, protože to stále ještě příliš svazuje ženu s rolí matky.

Verena Brunschweigerová, která mimo jiné učí němčinu, angličtinu a etiku na jedné bavorské střední škole, na sebe upozornila v minulosti již jednou, a to sice knihou s názvem „Fuck Porn!“. V ní se věnovala tomu, jak pornografie stále silněji zasahuje do běžného života lidí a ovlivňuje ho.

Dnes už prý nikomu nevadí, když jsou veřejně vyvěšeny nástěnné kalendáře s nahými ženskými těly. Ženy jsou dle autorky pořád považovány za něco méněcenného, co slouží jenom na ozdobu, případně k rychlé zábavě. Brunschweigerovou to tehdy vedlo k jedinému možnému závěru: Ženy se musí bránit!