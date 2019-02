‚Nedal jsem souhlas, abych se narodil.‘ Ind žaluje své rodiče za to, že ho zplodili

BOMBAJ Mladík z Bombaje se rozhodl, že zažaluje své rodiče za to, že ho zplodili bez jeho souhlasu. Je totiž součástí antinatalistického hnutí, které z enviromentálních a sociálních důvodů odmítá množení lidí.

Sedmadvacetiletý Raphael Samuel se schovává za falešný plnovous a sluneční brýle, když hovoří o tom, proč žaluje své rodiče. Je stoupencem antinatalismu – hnutí tvrdící, že děti by se neměly rodit, aby trpěly.

Podle tohoto myšlenkového směru je morálně špatné jakékoliv množení lidí a většina lidského utrpení by neexistovala jednoduše proto, že by nebyli lidé, kteří by trpěli. Rodiče tedy nemají právo dávat život dětem, pokud dítě s narozením nesouhlasí.



Ačkoliv Samuel tvrdí, že má „skvělý vztah“ se svými rodiči, deník The Guardian informoval, že se rozhodl své rodiče zažalovat. Na jeho facebookových stránkách se objevují stovky komentářů, které jej kvůli tomu posílají na psychiatrii.

„Chci tím ukázat všem indickým dětem, že svým rodičům nic nedluží,“ uvedl na svém youtubovém kanálu. „Miluji své rodiče a máme skvělý vztah, ale pořídili si mě pro svou radost a potěšení,“ tvrdí Samuel.

„Můj život je fantastický, ale nechápu, proč bych měl vystavit jiný život těmto strastem školy, hledání kariéry, když se obzvláště nikdo o tento život neprosil,“ argumentuje antinatalista. Dodal, že lidé si musí uvědomit, že nemít děti je také možnost. Zároveň také vyzývá všechny mladé lidi, aby se ptali svých rodičů, proč vlastně měli děti.

„Není nucení dítěte vejít v tento svět a budovat kariéru, jen jinou formou únosu a otroctví?“ ptá Samuel na své facebookové stránce Nihilanand, která má v současnosti stovky sledovatelů.

Podle britských médií nabírá antinatalistické hnutí v Indii na síle, jelikož zde existuje velký tlak na založení rodiny a vychovávání dětí. Antinatalisté tvrdí, že narození dalšího dítěte je jen zátěž pro zdroje planety Země.