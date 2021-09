Dlouhé fronty kvůli benzinu či naftě. Palivo nemá kdo vozit, Británii sužuje kritický nedostatek řidičů kamionů

„Registrujeme komplikace s dodávkami paliva u některých z našich poboček v Británii, a proto jsme je bohužel museli dočasně uzavřít. Jedná se jak o bezolovnaté typy paliva, tak o naftu,“ uvedla v pátek ropná společnost British Petroleum (BP) v oficiálním vyjádření.



Podle šéfky maloobchodu BP Hanny Hoferové je situace „špatná, velmi špatná“. Právě tento podnik pociťuje největší výpadky a zavřel až 100 ze svých 1200 čerpaček, zejména v Londýně a jižní Anglii. Osiřelé by přitom mohly zůstat i několik týdnů.

Problémy hlásí také společnost ExxonMobil, která u obchodních domů Tesco provozuje benzinky Esso.

Mělo by se ale údajně jednat jen o několik málo poboček. Britská asociace prodejců benzinu (PRA) mezitím řidičům doporučila, aby jezdili se zásobou alespoň čtvrtky nádrže – pro případ, že by nejbližší pumpa byla zavřená.

Nákupní horečka

V důsledku těchto zpráv vzali v pátek někteří britští řidiči benzinky útokem. Sociální sítě obletěly snímky a videa až třicetiminutových front u čerpacích stanic u řetězců, jako je Shell, Asda či Sainsbury’s. Ty totiž dosud žádné výpadky nehlásí.

„Jižní okruh Londýna je momentálně zablokovaný kvůli frontě aut, která panicky nakupuje benzin. Tohle je šílenství!“ napsal v pátek ve 3 hodiny odpoledne na Twitter uživatel Paul Lomax.

Množství aut před pumpou Morrisons v malém městečku Bodmin v jihozápadním hrabství Cornwall zase přimělo lokální deník CornwallLive k malému vtípku směrem ke zbytku Anglie, který tamní region tradičně považuje za pohádkový zapadákov.

„Fronty před čerpacími stanicemi v Bodminu by mohly zničit mýtus o tom, že se v Cornwallu stále spoléháme na koně a povoz,“ napsal reportér deníku v obsáhlé fotoreportáži dokumentující nekonečné fronty aut.

Některým uživatelům Twitteru „útok“ na pumpy připomněl nákupní horečku z minulého března. Tehdy se totiž Briti s vidinou brzkého lockdownu vrhli na obchoďáky a vykoupili například vejce či toaletní papír.

„Tak je to tu zase? Co se to s Británií děje? Právě jsem byl na týdenním nákupu a fronta u čerpačky Tesco je ŠÍLENÁ – to samé u Shell,“ tweetoval v pátek uživatel Essexbird s poznámkou, že se z minulého roku očividně nikdo nepoučil.

Nákupní horečka propukla navzdory tomu, že britská vláda vydala oficiální prohlášení o tom, že benzinu i nafty je dost.

Na ostrovech naopak bolestně schází kvalifikovaní řidiči. Podle agentury Reuters se jedná až o 90 tisíc neobsazených pracovních míst. Podle deníku The Daily Telegraph toto číslo dokonce přesahuje 100 tisíc.

Jestřábka o výjimce pochybuje

Důvody jsou podle odborníků dva. Zaprvé se jedná o brexit, který kamioňákům coby „nekvalifikované“ pracovní síle ztížil proces získání víza. Ministr dopravy Grant Shapps již oznámil, že by Británie pro tento sektor mohla udělit speciální výjimku. Před uzávěrkou článku britská média psala o tom, že k tomuto kroku premiér Boris Johnson s nejvyšší pravděpodobností sáhne. Čelí však v tomto směru odporu britské ministryně vnitra Priti Patelové, která svou politickou kariéru vybudovala mimo jiné na image „jestřábky“ v otázkách imigrace. Podle Patelové vůbec není jasné, že udělením krátkodobých víz cizím řidičům se britský problém vyřeší.

Dle skeptiků uvnitř Konzervativní strany to totiž byli právě evropští řidiči, kteří coby levná pracovní síla před lety srazili platy kamioňákům, a odradili tak od profese potenciální britské uchazeče. Jediným správným řešením je podle nich radikální navýšení platů pro tuto náročnou profesi.

Druhým, zcela specifickým problémem je pandemie covidu-19, která zkomplikovala výcvik nových řidičů na domácí půdě.

Covid za to může také

Britská agentura DVSA zajišťující vydávání nových řidičských průkazů totiž během pandemie přerušila provoz. Británie tak podle ministra dopravy Shappse měla přijít až o 40 tisíc kamioňáků.

V mezičase by rozvoz benzinu mohla zajistit britská armáda. Podle zjištění deníku The Times však s tímto plánem – takzvanou operací Escalin – britská vláda počítá pouze pro případ absolutní nouze.