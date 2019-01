Dohoda o brexitu zřejmě padne. S blížícím se 29. březnem roste v zemi nervozita

LONDÝN/PRAHA Brity čeká klíčový týden, který rozhodne o­jejich budoucnosti pro nejbližších několik let. Necelé tři měsíce před plánovaným brexitem by měli zítra poslanci Dolní sněmovny definitivně rozhodnout o­dohodě, jíž vláda premiérky Theresy Mayové loni na podzim vyjednala se sedmadvacítkou. Původně jim ji chtěla předložit již v­polovině prosince, pak ji ale na poslední chvíli stáhla, neboť by pro ni nezískala potřebnou většinu, a to ani v řadách její vlastní Konzervativní strany.

Na tomto pro vládu nepříznivém stavu se během vánočních parlamentních prázdnin podle všeho nic nezměnilo. Premiérka chtěla mezidobí využít jednak k­přesvědčování poslanců, že její dohoda je nejlepší možná, ale i vedení EU, aby ještě na posledních chvíli udělala ústupky, jež by napomohly přijetí kompromisu v­londýnském parlamentu. V­obou případech neuspěla.

Mayová požadovala po Bruselu závazný příslib ve věci takzvané „irské pojistky“. Tento mechanismus má zabránit, aby se po brexitu obnovila tvrdá hranice mezi Severním Irskem, které je součástí Spojeného království, a­Irskou republikou. Brusel měl Londýn ujistit, že opatření skončí zároveň s 21měsíčním přechodným obdobím, čili koncem roku 2021. Šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker ale minulý pátek něco takového odmítl, a tak stále platí původní dohoda. V ní je mimo jiné uvedeno, že v zájmu udržení dosavadního režimu na irské hranici má zůstat Spojené království tak dlouho součástí celní unie s Evropskou unií, dokud se nepodaří najít nějaké lepší řešení.

S něčím takovým ovšem nesouhlasí severoirská protestantská Demokratická unionistická strana (DUP), jejíž deset poslanců pomáhá zajišťovat Mayové většinu v­parlamentu. Pro ně je nepřijatelná jakákoli dohoda, která by v­rámci udržení stávajícího režimu na irské hranici oslabovala vazby Severního Irska na zbytek Spojeného království. Pro tvrdé euroskeptiky v řadách vládních konzervativců je zase nepřípustné, aby Spojené království zůstalo i po uplynutí dvouletého přechodného období součástí celní unie s EU, jestliže by se do té doby nepodařilo najít řešení pro irskou hranici. V takovémto případě by byl Londýn v obchodní politice i nadále vázán Bruselem, a­nemohl by například uzavírat vlastní dohody, třeba se Spojenými státy, Indií, Austrálií nebo Čínou. Právě to byl hlavní argument euroskeptiků pro odchod z EU, že Británie bude moci těžit z ekonomického boomu v těchto státech.

Opoziční labouristé budou chtít předčasné volby

Již na úvod pětidenní parlamentní rozpravy, která začala minulý týden, ale utrpěla vláda premiérky Mayové několik citlivých porážek. Většina sněmovny například výrazně zmenšila manévrovací prostor pro kabinet pro případ, že by Dolní sněmovna dohodu o­brexitu odmítla. Podle přání poslanců musí Mayová předložit do tří dnů náhradní variantu, jak by hodlala vzniklou situaci řešit. Premiérce vypověděli poslušnost někteří proevropští poslanci její vlastní strany, kteří brexit dlouhodobě odmítají a hlasovali spolu s opozicí. Krátce předtím poslanci také rozhodli, že budou muset formálně rozhodnout o případném tvrdém brexitu.

Vůdce opozičních labouristů Jeremy Corbyn požaduje, aby v­případě, že vláda prohraje klíčové úterní hlasování, byly vypsány předčasné volby. Hlasování o­novém složení sněmovny je prý jedinou správnou cestou, jak se dostat ze zapeklité situace. Nové volby mají mít dle Corbyna přednost před případným druhým referendem o brexitu, řekl na setkání se svými příznivci v severoanglickém Wakefieldu. Pouze vláda vedená jeho stranou prý dokáže s Evropskou unií vyjednat takovou dohodu o brexitu, která by mohla britskou společnost opět sjednotit.

Premiérka Mayová trvá na tom, že naplnění mandátu, který britským politikům udělili voliči v referendu z­června 2016 rozhodnutím o­brexitu, zaručí pouze dohoda, jíž její vláda vyjednala v­listopadu s Bruselem. Zároveň také trvá na tom, že předložená dohoda pomůže minimalizovat dopad odchodu ze společenství na britské hospodářství a že je lepším řešením, než jaké by představoval odchod bez dohody. V takovém případě by totiž Spojené království přestalo být ze dne na den součástí vnitřního trhu EU i­ celní unie a vzájemný obchod by se odehrával podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO).