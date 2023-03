Otisky prstů i policejní foto, ulička hanby asi ne. Co čeká Trumpa po zatčení

Trumpův právní tým momentálně s prokuraturou na Manhattanu, která se případem zabývá, jedná o podrobnostech ohledně vyslechnutí obvinění před nejvyšším soudem v New Yorku. „Očekáváme, že obvinění vznesou během úterka,“ řekla exprezidentova právnička Susan Nechelesová.

Trump obvinění ve čtvrtek označil za „politické pronásledování“ a „vměšování do voleb“. „Jsem nevinen,“ ujistil exprezident, jenž chce v roce 2024 usilovat o návrat do Bílého domu. Nyní se nachází ve svém domě na Floridě.

Vzhledem k historické povaze obvinění a bezpečnostním obavám jsou podrobnosti Trumpova vystoupení před soudem nejasné. „Pokud se v úterý vydá úřadům, Trump nejspíše projde v New Yorku rutinními kroky spojenými se zatčením za těžký zločin. Bezprecedentní zatčení bývalé hlavy státu ale bude všechno, jen ne rutinní,“ uvádí list The New York Times.

Trumpovi právníci oznámili, že exprezident bude s newyorskou prokuraturou spolupracovat, tudíž na něho nebude vydán zatykač.

Poutům se Trump se nejspíš vyhne

Trump má soukromé letadlo, takže zřejmě dorazí na jedno z letišť v New Yorku a poté se vydá autem na cestu k budově soudu na dolním Manhattanu. Soud mu podle stanice BBC zřejmě umožní soukromý vstup do budovy namísto obvyklé „uličky hanby“ pro obviněné před nastoupenými médii.

Jakmile se Trump ocitne uvnitř, čeká ho to, co každého obviněného – sejmutí otisků prstů a pořízení policejních snímků. Zda bude exprezident i spoután, zatím není jasné. Jeho právníci se ho pokusí želízek ušetřit.

Trumpovi budou přečtena jeho práva, která mu připomenou ústavou chráněné právo na obhájce či právo odmítnout mluvit s vyšetřovateli.

Exprezidenta budou během celého procesu zadržení doprovázet ozbrojení agenti tajné služby, tedy prezidentské ochranky, která má povinnost jej neustále chránit. Také se čeká, že Trump předstoupí před soud, kde si vyslechne obžalobu a vysloví se k otázce své viny.

Posléze přijdou na řadu další podrobnosti, jako je termín soudního řízení a případná cestovní omezení a požadavky na kauci pro obžalovaného.

Samotný proces nejspíše začne až za mnoho měsíců. V loňském roce byla na Manhattanu průměrná prodleva mezi vznesením obvinění a soudním verdiktem 900 dní. Při takovémto harmonogramu by proces nastal až po prezidentských volbách, do kterých zbývá rok a půl.

Podle listu Politico je nepravděpodobné, že by chtěli prokurátoři Trumpa během stíhání držet ve vazbě. Exprezident, kterého aktuálně průzkumy favorizují na zisk nominace republikánů, tak zřejmě bude moci bez problémů pokračovat v předvolební kampani. V americkém zákoně neexistuje žádná klauzule, která by mu v tom bránila. Kampaň je možné vést i z vězení.

Falšování účetních záznamů

Vznesení trestních obvinění ve čtvrtek schválila velká porota, která vyhodnocovala důkazy shromážděné v kauze označované jako „peníze za mlčení“. Jejím jádrem je platba dvěma ženám, pornoherečce Stormy Daniels a modelce Karen McDougalové, které dostaly před volbami z roku 2016 celkem 280 tisíc dolarů (přes šest milionů korun).

Podle tehdejšího Trumpova právníka Michaela Cohena si tím chtěl pozdější vítěz voleb zajistit jejich mlčení o milostných románcích.

Cohen, který byl později odsouzen za porušení pravidel financování politických kampaní, je ústřední postavou případu a jedním z hlavních svědků. Už v roce 2019 předložil Kongresu kopie šeků, které podle něj dokazují, že mu Trump peníze zprostředkované dvěma ženám nahradil. Exprezident transakce nicméně zaznamenal jako „právní výdaje“, což by nyní mohlo vyústit v obžalobu z falšování účetních záznamů.

Podle zákonů státu New York je takové maskování výdajů protiprávní, ovšem zpravidla je klasifikováno pouze jako přestupek. „Stává se těžkým zločinem v případě, že cílem zfalšování záznamů bylo zakrýt jiný trestný čin. Prokurátoři by tak museli dokázat, že samotné transakce například porušovaly pravidla financování kampaní.

BBC uvádí, že půjde o velmi komplikovaný případ, neboť pro takové stíhání existuje minimální precedens a minulé pokusy obvinit politiky z překročení hranice mezi financováním kampaně a osobními výdaji skončily neúspěchem. „Bude to těžké,“ řekla stanici Catherine Christianová, bývalá žalobkyně okresního prokurátora v New Yorku.

Newyorské bezpečnostní složky už se několik dní připravují na možnost protestů ve spojení s obviněním exprezidenta, který zůstává více než dva roky po odchodu z Bílého domu lídrem Republikánské strany.