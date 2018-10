‚Dostane se Rus do ráje - a tam Putin‘, reagují Rusové na výroky svého prezidenta

Moskva Výrok ruského prezidenta Vladimira Putina ze čtvrteční debaty v Soči, že v případě jaderného útoku Rusové „jako mučedníci půjdou do ráje“ a agresoři „prostě chcípnou“, vyvolal bouřlivou reakci na sociálních sítích i množství vtipů. „Dostane se Rus do ráje - a tam prezident Putin,“ hlásá jedna z anekdot, které zaznamenala ruská redakce BBC. „Je Putin - je ráj. Není Putin - není ráj,“ hlásá další.

„Hlavní podlost nepřátel Ruska přirozeně spočívá v tom, že se nechystají zaútočit. Prostě nekonečná záludnost,“ postěžoval si další vtipálek.



Šéfredaktorovi rozhlasové stanice Echo Moskvy ale Putinovo vystoupení připomnělo výrok papežského legáta Arnauda Amauryho z křížové výpravy proti albigenským kacířům: „Zabte je všechny, pánbůh ty své pozná.“

Jiní uživatelé sociální sítí si zase všímají toho, nakolik se Putinova vize přiblížila slibům, jaké dávají radikální islamisté sebevraždným atentátníkům - akorát že ruské mučedníky v ráji místo krásných hurisek a panen budou čekat ruské poslankyně a senátorky.

„Putin se odhalil: je obětí agrese. To mnohé objasňuje - nenávist ke gayům a nenávist k Západu, kde se nejspíš stal obětí napadení,“ odhadl další příspěvek. Jiný uživatel - asi nespokojený se zvýšením věku pro odchod do důchodu - byl zase zvědavý na věk odchodu do ráje.

„Tak světlou budoucnost - ráj po jaderné válce, to nám ještě žádný vládce nesliboval,“ povšiml si další uživatel.

Někdejší Putinův vězeň a ještě dříve nejbohatší Rus Michail Chodorkovskij se zase pozastavil nad reakcí publika na Putinova slova: „Oni se smějí, ale on (Putin) přeci nežertuje!“