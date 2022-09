Tchaj-wan sestřelil neidentifikovaný dron. Další zahnal zpátky do Číny

Tchaj-wan slíbil, že nebude stupňovat napětí v oblasti. Zároveň ale uvedl, že přijme přísná opatření v souvislosti se stále častějším narušováním tchajwanského vzdušného prostoru či tchajwanské zóny vzdušné obrany.

Tchajwanské ministerstvo obrany ve čtvrtek uvedlo, že čínská letadla vstoupila v srpnu do tchajwanské zóny vzdušné obrany ve 446 případech. To je vyšší údaj než za celý rok 2020. Za prvních osm měsíců letošního roku Tchaj-wan zaznamenal 1068 narušení své obrané zóny, což je o zhruba o 100 případů více než za celý loňský rok.

Vzdušný prostor u souostroví Ťin-men, které je pod tchajwanskou kontrolou, ve čtvrtek narušil civilní dron. Ten krátce po poledni místního času vlétl do prostoru u ostrůvku Š’-jü (Lví ostrůvek), který se nachází jen několik kilometrů od čínského města Sia-men. Tchajwanští vojáci se snažili dron varovat a přimět k odletu, ale nepodařilo se jim to, tak ho sestřelili, uvedla tchajwanská armáda. Trosky dopadly do moře.

První dron uletěl

Tchaj-wan v úterý vypálil varovné střely směrem k čínskému bezpilotnímu letounu, který poletoval poblíž čínského pobřeží kolem ostrůvku kontrolovaného Tchaj-wanem.

Dron po výstřelech zamířil zpět do Číny. Podle agentury Reuters to bylo poprvé, co byly použity varovné výstřely při incidentu tohoto druhu.

Tchaj-wan ve středu varoval, že využije své právo na protiútok, pokud by na jeho území vstoupily čínské ozbrojené síly. Představitelé tchajwanské obrany ve středu informovali, že „zvýšená intenzita“ čínských vojenských hlídek v blízkosti Tchaj-wanu pokračuje a čínské snahy změnit Tchajwanský průliv oddělující Čínu od demokratického ostrova na „čínské okrajové moře“ se stávají největším zdrojem nestability v oblasti.

Tchaj-wan tento měsíc navrhl dvojciferné zvýšení výdajů na obranu, které zahrnuje i prostředky na nové stíhačky. Tchajwanské ozbrojené síly jsou dobře vybaveny, ale v porovnání s čínskými silami jsou jejich počty velmi nízké.

Kolem Tchaj-wanu, který komunistická Čína považuje za svou nedílnou součást, v poslední době roste napětí. Peking mu hrozí vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Peking dlouhodobě upozorňuje ostatní státy, aby nejednaly s tchajwanskými činiteli, a nebudily tak zdání, že uznávají samostatnost ostrova.

Začátkem srpna ostrovní zemi navštívila předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, načež Čína v oblasti uspořádala rozsáhlé vojenské cvičení.

V úterý na Tchaj-wan dorazil guvernér amerického státu Arizona Doug Ducey. Republikán Ducey se sice setká například i s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen, ale jeho třídenní návštěva má především přilákat dodavatele do továrny na polovodiče, kterou v Arizoně buduje tchajwanská společnost TSMC, největší světový výrobce čipů. Továrna, která vzniká nákladem 12 miliard dolarů (zhruba 294 miliard korun), má zahájit výrobu v roce 2024.