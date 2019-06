Dům královny Alžběty na Maltě je na prodej. Je to jediné místo mimo Británii, které nazývala domovem

Valletta Své šťastné dny královna Alžběta II. podle svých slov strávila ve vile Guardamangia na Maltě. Teď je její maltský domov na okraji hlavního města Valletty na prodej. Luxusní realitní kancelář ji prodává za téměř 6 milionů eur - skoro 154 milionů korun.

Nemovitost je podle inzerátu, který cituje server BBC, velká 1560 metrů čtverečních a postavená byla kolem roku 1900. Vybavená je vysokými stropy, stájemi a mnoho pokoji pro hosty a služebnictvo. Její součástí je údajně také mnoho „autentických architektonických prvků“. Dnes je ale v havarijním stavu. „Přímo volá po renovaci a bude z ní skvělá rezidence nebo komerční pozemek,“ píše se v inzerátu podle BBC.

Britská královna na Maltě žila mezi lety 1949 a 1951 společně s princem Philipem. Jedná se o období před její korunovací. „Návštěvy Malty jsou pro mě vždycky velmi speciální. Vzpomínám na šťastné dny, které jsme zde prožili s princem Philipem, když jsme byli krátce sezdaní,“ nechala se Alžběta slyšet v roce 2015 při návštěvě Malty.

Vila je však dlouho neobývaná a chátrá, a to i přes opakované výzvy k obnově do jejího původního stavu. Na Maltě se zároveň velmi různí názory na to, kdo by se měl o renovaci vily postarat. Podle některých hlasů by měla slavnou vilu získat a zrenovovat vláda, zatímco jiní by nechali rozhodnutí o budoucnosti vily na jejím budoucím soukromém vlastníkovi.