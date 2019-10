Dva roky na útěku kvůli obvinění ze vzpoury. Puigdemont přišel na belgickou prokuraturu, zatčen nebyl

BRUSEL Katalánský expremiér Carles Puigdemont, který je už téměř dva roky na útěku před španělskou justicí kvůli obvinění ze vzpoury, se dostavil v Bruselu na prokuraturu. Důvodem je obnovený evropský zatykač, který tento týden vydal španělský soudce. Podle deníku El País nechaly belgické úřady Puigdemonta na svobodě.

Puigdemont, jemuž ve Španělsku hrozí vězení kvůli neústavnímu referendu o nezávislosti Katalánska z roku 2017, dal najevo ochotu spolupracovat s belgickými úřady. Španělské justici se vydat odmítá, protože ji nepovažuje ze nezávislou, a svůj proces označuje za politický.



Belgický vyšetřující soudce má podle deníku El Periódico do dvou dnů rozhodnout, zda na Puigdemonta uvalí předběžnou vazbu, nebo ho nechá na svobodě s tím, že se musí dostavit, bude-li předvolán, a že nesmí opustit Belgii. Takové podmínky mu stanovily belgické úřady už krátce po jeho útěku ze Španělska v říjnu 2017, když řešily první evropský zatykač na něj. O jeho vydání, či nevydání do Španělska bude rozhodovat bruselský soud v 15denní lhůtě. Celá procedura v Belgii, včetně Puigdemontových odvolání, může trvat až 90 dní.

Evropský a mezinárodní zatykač na Puigdemonta vydal španělský soudce Pablo Llarena v pondělí po zveřejnění verdiktu nad skupinou katalánských politiků, z nichž devět dostalo za referendum o nezávislosti vysoké tresty vězení. Llarena přitom svůj dřívější eurozatykač a mezinárodní zatykač na Puigdemonta loni v červenci zrušil a ponechal tehdy v platnosti jen zatykač národní. Udělal to poté, co německý soud umožnil vydat Puigdemonta do Španělska pouze kvůli obvinění ze zpronevěry veřejných peněz, ale nikoli kvůli obvinění ze vzpoury. Vydáním se tehdy zabýval německý soud, protože Puigdemont nakrátko odjel z Belgie do Německa, kde byl zadržen.