Dvě ženy na elektrické koloběžce srazily v Paříži mladou Italku a ujely. Ta zraněním podlehla

Paříž Policie v Paříži vyhlásila pátrání po dvou ženách, které tento týden způsobily smrt mladé Italce jízdou na elektrické koloběžce a od nehody ujely. Prokuratura zahájila vyšetřování kvůli podezření ze zabití v důsledku neposkytnutí pomoci. Informoval o tom server BBC. Podle něj incident oživil debatu o bezpečnosti elektrických koloběžek pro chodce.

Jedenatřicetiletá Italka, která ve Francii pracovala jako servírka, zemřela v nemocnici poté, co ji při procházce podél Seiny srazily dvě ženy na koloběžce a ujely. Nehoda se stala asi hodinu po půlnoci z neděle na pondělí. Italka se po pádu uhodila do hlavy a utrpěla srdeční zástavu. Potápěči z hlídky říční policie jí poskytli první pomoc a podařilo se jim činnost ženina srdce obnovit. Do nemocnice byla servírka z Toskánska přivezena v bezvědomí, z něhož se už neprobrala a ve středu zemřela.



Policie na základě záznamů videokamer vyhlásila pátrání po dvou ženách a žádá také svědky nehody, aby se jí přihlásili.

Tato smrtelná nehoda podle BBC oživila debatu o bezpečnosti elektrických koloběžek, jichž v Paříži provozuje několik soukromých firem asi 15 tisíc. V roce 2019 Francie zpřísnila pravidla pro tento dopravní prostředek, který způsobil už řadu nehod, včetně smrtelných. Tyto koloběžky smí ve Francii řídit pouze lidé starší 12 let a smí na nich jet jen jeden člověk. Nesmí se s nimi jezdit na chodníku a za jízdy se nesmí používat mobilní telefon ani sluchátka.

Před dvěma lety se ve Francii konaly i demonstrace proti elektrickým koloběžkám a někteří lidé je v rozhořčení házeli do řek. Také aktivisté z francouzské odnože ekologického hnutí Extinction Rebellion (Vzpoura proti vyhynutí) tehdy vyřazovali z provozu stovky těchto koloběžek tím, že zakryli jejich QR kódy, takže je uživatelé nemohli chytrými telefony načíst a stroje tak nemohli používat. Podle těchto aktivistů nejsou koloběžky ekologické, protože jsou příliš energeticky náročné a jejich lithiové baterie se problematicky recyklují.