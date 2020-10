Egyptský prezident řekl, že Karikatury Mohameda urážejí 1,5 miliardy lidí, a měly by skončit

Káhira/Teherán/Paříž Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí ve středu v reakci na zveřejňování karikatur proroka Mohameda ve Francii uvedl, že svobodný projev, který uráží více než 1,5 miliardy lidí, by měl skončit, napsala agentura Reuters.

Íránský prezident Hasan Rúhání podle agentury AFP varoval, že urážky proroka Mohameda „mohou vést k násilí“. V Iráku, Bangladéši a Somálsku na protest proti francouzskému postoji vyšli lidé do ulic.



„I my máme svá práva. Máme právo na to, aby nebyly zraňovány naše city a naše hodnoty,“ řekl Sísí. „Pokud někteří mají svobodu vyjádřit své myšlenky, předpokládám, že to skončí, když dojde na urážku pocitů více než půldruhé miliardy lidí,“ uvedl egyptský prezident v projevu vysílaném televizí. Zároveň ovšem zdůraznil, že je zásadně proti všem formám násilných a teroristických činů, kterých se lidé dopouštějí pod záminkou ochrany náboženství a jeho symbolů.



Velký imám káhirské univerzity Al-Azhar, který zastává jednu z nejrespektovanějších funkcí pro sunnitské muslimy, vyzval mezinárodní komunitu, aby „antimuslimské“ činy postavila mimo zákon.

Íránský prezident Rúhání ve středu na pravidelném zasedání vlády situaci komentoval slovy: „Urážky Proroka (...) jsou nemorální a vybízejí k násilí (...) Je překvapivé, že to přichází ze strany těch, kteří se chlubí kulturou a demokracií, a že tím určitým způsobem, i když neúmyslné, vyzývají k násilnostem a k prolévání krve.“

V řadě muslimských zemích se v nedávných dnech objevila vlna kritiky na adresu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který v reakci na vraždu francouzského učitele dějepisu islámským extremistou čečenského původu hájil svobodu projevu a právo na zveřejňování karikaturních vyobrazení islámského proroka Mohameda.

Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí ve středu Macronovu obhajobu karikatur označil za „hloupý čin“. Malajsijské ministerstvo zahraničí si předvolalo francouzského chargé d’affaires a odsoudilo „jakékoli pobuřující řeči a provokativní činy, které se snaží očernit islám“. Tuniská diplomacie ve středu vyjádřila „hluboké zklamání nad kampaní, kterou některé země vedou ve jménu svobody projevu a která uráží city muslimů“; taková kampaň podle Tuniska vede k extremismu a terorismu.

Desítky tisíc lidí demonstrovaly proti Macronovi v úterý v Bangladéši, ve středu se v bangladéšské metropoli podle agentury AP sešly stovky aktivistů. Protestní akce se konaly také v Iráku a Somálsku, kde se v hlavním městě Mogadišu sešly stovky lidí.

Ankara pohrozila, že podnikne právní a diplomatické kroky kvůli karikatuře tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, kterou otiskl francouzský satirický týdeník Charlie Hebdo. V mnohých zemích včetně Turecka vyzývají lidé k bojkotu francouzského zboží.

Naopak britský ministr zahraničí Dominic Raab ve středu vyzval spojence v Severoatlantické alianci, aby ukázali jednotu ve věci tolerance a svobody projevu, čímž se podle agentury Reuters proti chování Turecka nepřímo ohradil. Macrona a jeho prosazování svobody projevu podpořil i český premiér“ „... plně podporuji svého přítele Emmanuela Macrona. Musíme bojovat za svobodu projevu a nepoddáme se tlaku autoritářů a agresorů...,“ uvedl Andrej Babiš na twitteru.

Přístup francouzského prezidenta kritizoval v úterý i lídr autonomního a většinově muslimského Čečenska Ramzan Kadyrov. Ruský prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov se však podle agentury TASS proti Kadyrovovu vyjádření ohradil a řekl, že vnější politikou se může zabývat pouze prezident země, zatímco představitelé jednotlivých ruských subjektů takovou pravomoc nemají.