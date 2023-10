Washington by měl zlepšit své vztahy s Moskvou a přimět Ukrajinu ke složení zbraní. Uvedl to americký miliardář Elon Musk, podle něhož mohou konflikty na Ukrajině a Blízkém východě přerůst ve třetí světovou válku, která by mohla být pro USA katastrofální. Kyjev v reakci uvedl, že odmítnutí podpory Ukrajině válku neukončí, ale naopak podnítí konflikty po celém světě.