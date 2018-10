Erdogan otevře největší letiště na světě. Jeho stavba údajně stála stovky životů

ISTANBUL/PRAHA Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondělí odpoledne zahájí provoz na údajně největším letišti na světě. V plném provozu bude schopné odbavit přes 90 milionů lidí ročně. Gigantická stavba vyjde Turecko podle některých odhadů v přepočtu na stovky miliard korun, ale také stovky životů.

„Nedostali možnost to nestihnout,“ uvedl pro server The Arab Weekly ekonom Mustafa Sonmez ohledně obřího infrastrukturního projektu vlády tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Istanbul Grand Airport, v budoucnu největší letiště na světě, vzniklo přibližně 40 kilometrů za Istanbulem. Podle spekulací médií bude později pojmenováno právě po Erdoganovi. „Zpoždění projektu by totiž mohlo vést ke ztrátě prestiže,“ dodal Sonmez.

Pondělní slavnostní otevření obřího komplexu bylo naplánované dlouho dopředu, aby vyšlo přesně na 95. výročí od prohlášení Turecka za republiku. Přesná cena projektu není jasná. Hovoří se v přepočtu o 163 miliardách korun, ale až o 566 miliardách korun za celkové náklady, až bude v budoucnu letiště spuštěné v plném provozu.

Počínaje středou by měly být uvedeny do provozu dvě téměř čtyřkilometrové ranveje. V zaváděcí fázi do prosince letošního roku bude letiště v provozu jen pro malý počet vnitrostátních letů a několik linek do Ázerbájdžánu a na Kypr. Tisíce dalších letů budou odbavovány přes Ataturkovo letiště.

Istanbul Grand Airport je jedním z řady obřích projektů, jejichž budováním chce vláda ukázat zdatnost a důvěru v tureckou ekonomiku navzdory ekonomickým problémům. Erdoganova administrativa v současnosti rozhodla o stavbě dvou velkých dálničních mostů nedaleko Istanbulu a budoucnu má být vybudován i další průplav u Bosporu.

„Toto letiště je nejkonkrétnějším výrazem technologické vize naší země,“ řekl médiím turecký prezident při záříjové návštěvě staveniště. Jeho vládní speciál byl prvním letadlem, které ještě na rozestavěném letišti přistálo v červnu letošního roku těsně před volbami.

Ambice vlády něco stojí

Na rozdíl od berlínského letiště, které Německo staví již od roku 2009 a v červnu letošního roku opět odložilo jeho otevření o další rok, bylo nové istanbulské letiště otevřeno dle plánu. Stavba však podle opozičních médií stála život čtyř set dělníků.

Dalších několik tisíc pracovníků v září protestovalo u letiště, jelikož nedostávali dostatečně zaplaceno a byli nuceni pracovat v nesnesitelných, život ohrožujících podmínkách. Dělníci prý naplánovali stávku i na několik dní před samotným otevřením, jelikož se od září podmínky nikterak nezměnily. Údajně museli pracovat až sto hodin týdně.

Ani to však nestačilo, aby mohlo být letiště otevřeno v plné síle již v pondělí. Do prosince prý bude jen v částečném provozu, ale spekuluje se i o posunutí tohoto termínu. Navíc není vybudovaná dostatečná infrastruktura k letišti, jako je podzemní dráha nebo dálnice. Spekuluje se také o bezpečnosti.

„Jak moudré by bylo zahájit provoz na letišti ve sněhu, silném dešti, nebo silném větru od Černého moře? Nakolik je správné poslat piloty poprvé za těchto podmínek na úplně nové letiště?“ ptal se ve svém sloupku v deníku Hurriyet komentátor Ugru Cebeci. Podle něj je pravděpodobný posun zahájení plného provozu až na jaro.