VIDEO: Nejméně jeden mrtvý, další lidé nezvěstní. Erupce novozélandské sopky na malém ostrově má tragické následky

Na ostrově nebo v jeho blízkosti bylo v době erupce na 100 turistů, sdělila novozélandská premiérka Jacinda Ardernová. Podle policie bylo na ostrově a v okolí méně než 50 turistů. Místní záchranná služba podle rozhlasové stanice Radio New Zealand (RNZ) uvedla, že někteří pacienti z White Island jsou zranění vážně a mnozí z nich mají popáleniny.



Policie potvrdila, že jedna osoba po erupci zahynula v lokalitě Eastern Bay of Plenty. Policejní komisař John Tims vyjádřil obavy, že počet mrtvých „pravděpodobně“ ještě poroste, protože mnoho turistů je stále nezvěstných. Nejméně 23 lidí bylo z ostrova zachráněno a dalších 27 tam zůstává, informovala RNZ. Tims řekl, že zemřel jeden z lidí, kteří byli z ostrova zachráněni. Podle něj zatím není jasné, zda jde o Novozélanďany, nebo cizince.



Sopečný ostrov je neobydlený, ale podle AP ho pravidelně navštěvují skupiny turistů. Premiérka Ardernová uvedla, že zhruba stovka turistů byla na ostrově nebo v jeho blízkosti v době erupce, která začala kolem 14:11 místního času (2:11 SEČ). „Někteří z nich jsou v tuto chvíli nezvěstní,“ řekla premiérka. „Množství lidí je údajně zraněno a převáženo na břeh,“ uvedla politička, která hovoří o velmi významné mimořádné události.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt