Evropa zvládla vše vyjednat v rekordně krátkém čase, říká o brexitu Aleš Chmelař

PRAHA

Co považujete za největší úspěch vyjednané dohody o­brexitu pro Česko?

Určitě shodu na tom, že lidé, kteří přijdou do Velké Británie do konce roku 2020, možná ještě později, budou mít stejná práva, jako mají dnes. Je tam tedy stabilita pro české občany, kteří žijí v Británii.

A pro Evropu?

Velký úspěch celoevropské politiky je, že dokázala najít kompromis, jak přesně má být v­ budoucnosti řešena situace okolo irské a severoirské hranice, protože to je věc politicky i ­historicky citlivá. V této věci byla nalezena shoda, ač zlí jazykové v­ minulosti velice často říkali, že technicky to možné není.

Ve výsledku je rekordní úspěch i to, že za rekordní čas - 524 dní - jsme byli schopní dojednat něco, na čem jsme se všichni alespoň technicky shodli. Teď budeme ještě čekat na politické potvrzení v Británii i v Evropském parlamentu. Předpokládám, že v Evropském parlamentu to nebude problém a pevně věřím, že ani v tom britském. Ale už sama skutečnost, že jsme dokázali dát právně závazný text na stůl, se kterým souhlasí britská vláda i celá Evropská unie, je obrovský úspěch.

Skutečně bylo vyjednávání rychlé? Premiér Andrej Babiš o délce jednání mluvil a přišlo mi, že to z jeho strany vyznělo kriticky.

Záleží, s čím porovnáváme. Když se podíváte na to, jak dlouho se vyjednávají třeba obchodní dohody, zvláště ty komplexní, tak to trvá mnohem delší dobu, v průměru nějakých pět let. Takže v tomto srovnání to bylo velice rychlé. Nicméně vystoupení nějakého státu z Evropské unie je bezprecedentní událost. Kdyby nebylo stanovené konečné datum, tedy 29. březen 2019, tak si myslím, že jsme se o tom mohli bavit ještě další roky, a nikdo by to nepovažoval za zvláštní.

Už jste zmínil zachování práv občanů už žijících ve Velké Británii. Je teď už ale jasněji v tom, do jaké míry bude v budoucnu těžké do Británie vyjet za prací?

Určitě to nebude ztížení nebo komplikace před koncem roku 2020. To znamená, že do konce roku 2020, pokud ta dohoda bude ratifikovaná, zůstane vše jako dnes. Ještě nebyla uzavřená žádná konkrétní dohoda týkající se toho, jak by volný pohyb osob mohl poté vypadat. Nicméně Británie avizovala bezvízový styk a Evropská unie to samozřejmě vítá. Pro kratší pobyt tak, jak to bylo před naším vstupem do Evropské unie, nebudeme potřebovat britská víza. Ale v případě žádosti o pracovní povolení to dnes vypadá, že čeští občané, ale i všichni Evropané budou zařazeni na stejnou úroveň jako občané třetích zemí, například Kanaďané nebo Indové. Jinými slovy, už nebudou v rovnoprávné pozici k britským občanům jako dnes.

Kdyby britský parlament neschválil dohodu o brexitu, je možné, že EU znovu otevře dohody a bude ochotná vyjednávat od začátku?

Já si myslím, že předložený text je poslední šancí vše stihnout bez následku tvrdého brexitu a bez dopadu na britskou ekonomiku. Kdyby tato dohoda byla odmítnuta, nejistota ohledně podoby vystoupení z Unie je tak velká, že to zásadně a možná ze dne na den zasáhne Velkou Británii skrze finanční trhy. V takové atmosféře by bylo možné mnohé. Ve chvíli, kdy by třeba byla najednou hospodářská krize ve Velké Británii, je možné, že Londýn změní názor na referendum, protože třeba učiní kroky, které jsou dnes nepředpověditelné a které dnes vylučuje.

Ve výsledku prostor pro vyjednávání nějaké nové dohody není. Možná na nějaké malé úpravy, ale nechci otevírat Pandořinu skříňku. Bylo by to složité, ale vyjednat do konce března novou dohodu, jak někteří v ­Británii tvrdí, je prakticky nemožné.

Myslíte, že Velká Británie musela ustoupit více než Evropská unie?

Myslím si, že ne. Směšují se dvě věci. Jedna je přechodné období, kdy Británie ztratí veškerá práva rozhodovat a bude v režimu řekněme jako volný jezdec - to znamená že například bude využívat volného trhu, ale nebude rozhodovat o tom, jak vypadá. To může znít kontroverzně, ale tak vypadá pouze přechodné období. A i mezi odborníky nebo komentátory se rozmáhá směšování dočasného období s tím, jak budou nastaveny budoucí vztahy a tady známe zatím jen principy. Může to vypadat pro Británii velice dobře i špatně, to ještě nevíme. Ale nelze dělat závěry z toho, jak je nastaveno přechodné období