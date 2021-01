Evropská komise hodlá zkoumat schvalované kvóty na české potraviny, zákon by mohl být v rozporu s pravidly

Brusel Evropská komise hodlá podrobně prozkoumat povinné kvóty na prodej českých potravin, pokud návrh zákona v současnosti schvalovaný parlamentem vstoupí v platnost. Novinářům to řekla mluvčí exekutivy Evropské unie, podle níž norma nesmí být v rozporu s pravidly volného pohybu zboží ani diskriminovat žádné výrobce. Pokud by zákon začal platit a porušoval unijní normy, Česku by hrozila žaloba a vysoké pokuty.

Senát zřejmě odmítne povinné kvóty na české potraviny. ODS i STAN je označují za nesmysl Podle návrhu novely zákona o potravinách, která ve středu prošla Poslaneckou sněmovnou, by od příštího roku prodejny potravin o ploše nad 400 metrů čtverečních musely u některých druhů potravin prodávat minimálně 55 procent českých produktů. O normě nyní bude jednat Senát, který se podle zástupců nejsilnějších klubů chystá kvóty patrně odmítnout.

„V tomto případě, který se týká nabídky potravin, je zcela zásadní zachovat volný pohyb potravinářských produktů v rámci jednotného trhu,“ prohlásila mluvčí Evropské komise. Brusel podle ní sleduje vývoj kolem české novely, podrobně analyzovat ji však bude až v případě, pokud vstoupí v platnost. Mluvčí nicméně podotkla, že kdykoli nějaká země zavádí nějaké regulace prodeje, musí zajistit, aby byla „nutná, vyvážená a nikoho nediskriminovala“. Poslanci schválili kvóty na české potraviny v obchodech. Také zavedli pokuty za prodej výrobků dvojí kvality Za diskriminaci svých výrobců již nyní považují český návrh zástupci osmi unijních zemí včetně Německa, Francie či Polska, kteří podle Hospodářských novin Prahu před zavedením kvót varovali. Jejich zástupci mohou Česko zažalovat u Soudního dvora Evropské unie. Pokud zákon vstoupí v platnost a EK po jeho analýze dospěje k závěru, že kvóty porušují unijní smlouvy, může vyzvat Česko k nápravě. V případě, že situaci nevyřeší dohodou, může se rovněž obrátit na soud. Pokud unijní justice žalobu uzná, může být Česku vyměřena pokuta za každý den, kdy bude jeho norma porušovat právní předpisy EU.