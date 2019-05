Evropští lídři jednali na summitu o plánu práce EU na dalších pět let. Dokument schválí na konci června

Sibiu (Rumunsko) Členské země Evropské unie a jejich političtí lídři dali před blížícími se volbami do Evropského parlamentu (EP) jasně najevo, že to chtějí být především oni, kdo hodlá v příštích letech určovat, jak EU funguje a jakým směrem se vyvíjí.

Předseda Evropské rady Donald Tusk po skončení čtvrtečního neformálního summitu 27 zemí bloku v Sibiu novinářům řekl, že si je aktivním přístupem států unie zcela jist.



V sedmihradském Sibiu ve čtvrtek dokonce padl návrh, aby se premiéři a prezidenti unijních zemí setkávali i častěji než dosud. Podle českého premiéra Andreje Babiše s nápadem přišla německá kancléřka Angela Merkelová.

Krátce před evropskými volbami plánovanými na konec května tak ve čtvrtek v Sibiu vrcholní představitelé unijních členských zemí zdůraznili, že jsou to oni, kdo hodlá v příštích letech určovat strategickou agendu Evropské unie. Ve čtvrtek poprvé - na základě Tuskových stručných podkladů - diskutovali o tom, jak by měl plán práce EU do roku 2024 vypadat. Tusk předpokládá, že finální verzi dokumentu schválí řádný summit EU na konci června.

Evrpské země dokážou překonat rozdíly

Merkelová novinářům po jednání řekla, že členské země unie už v minulosti v řadě krizí prokázaly schopnost překonat rozdíly a držet pospolu. „Ať už jde o finanční krizi nebo o řešení migrace, vždy jsme dokázali pokročit. Ale také víme, že svět nestojí a v příštích letech budeme muset tvrdě pracovat, abychom tento evropský projekt posunuli a aby byl ještě úspěšnější,“ podotkla německá kancléřka.



Merkelová také potvrdila, že finální podobu pracovní náplně EU na období po blížících se evropských volbách plánují šéfové států a vlád schválit na summitu v červnu. „Stane se základem pro naši další diskusi s novým europarlamentem a novou Evropskou komisí o plánech na další léta,“ poznamenala.

Francouzský prezident Emmanuel Macron si myslí, že v příštích týdnech by měla vzniknout agenda EU na příštích pět let. „Měl by to být ambiciózní plán, který přinese občanům pokrok,“ řekl na tiskové konferenci. Přes rozdíly mezi pohledy různých zemí by stávající proevropská koalice podle něj neměla ustupovat silám, jejichž cílem je „dekonstrukce a zničení Evropy“.

Babiš před novináři zdůraznil, že v mnoha ohledech jsou pro budoucnost unie evropské volby zásadní. Připustil také, že na začátku debaty o strategických prioritách přetrvávají mezi unijními zeměmi rozdíly. „Hlavně v migraci, hlavně co se týká klimatické změny. Některé státy by chtěly mít vyrovnanou klimatickou bilanci už za 30 let, jiné mají jiný názor... budeme muset hledat konsenzus a určitě to nebude jednoduché,“ připustil.

Vnitřní problematika i globální záležitosti

Podle Tuska ve čtvrtek summit probral nejen vnitřní záležitosti unie, ale i globální problematiku. „Svět je stále méně předpověditelný,“ podotkl. „Jednou věcí jsem si ale naprosto jist: lídři jednoznačně ukázali, že chtějí nést plnou politickou odpovědnost nejen za jednotlivé události, ale za Evropskou unii jako celek,“ upozornil Tusk. Takový přístup je podle něj žádoucí, aby mohlo být společenství skutečně funkční.



Záměr spolupracovat ve čtvrek na summitu dali šéfové 27 zemí unie najevo v jednomyslně přijaté deklaraci. V ní uvádějí, že spolu budou držet v dobrém i zlém, budou bránit evropský způsob života, demokracii a právní stát a při rozhodování budou hledat společná řešení.