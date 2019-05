Orbán: Migrace je prioritou eurovoleb, Středoevropané nechtějí smíšené obyvatelstvo

Kluž (Rumunsko) Migrace je podle předsedy maďarské vlády Viktora Orbána v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu hlavní prioritou pro všechny evropské země. Velkou otázkou týkající se budoucnosti je to, zda lze sblížit rozdílné názory na migraci a obnovit evropskou jednotu, uvedl ve středu rovněž premiér podle agentury MTI v rumunském městě Kluži.

Předseda maďarské vlády v přednášce na Sedmihradské maďarské univerzitě Sapientia řekl, že politické názory na migraci jsou rozdělené mezi evropský koncept „jak žít společně“ a středoevropské přemýšlení o tom, co musí být učiněno, „abychom nemuseli žít společně“.



Západoevropané podle Orbána chtějí tyto rozdíly zakrýt, „nechat přijít velké množství migrantů“ a tímto způsobem obnovit evropskou jednotu. „My jsme přesvědčení, že to není cena, kterou stojí za to zaplatit za evropskou jednotu,“ poznamenal. Středoevropané „nechtějí smíšené obyvatelstvo“, protože pro to nejsou dobré příklady, dodal podle MTI premiér.

Uvedl rovněž, že ač je maďarská politika protimigrační, je pro poskytování pomoci lidem v nouzi. Jde však o to, že pomoc musí být poskytována tam, kde je jí potřeba, místo toho, aby se problémy importovaly.

Volby do Evropského parlamentu se budou v zemích Evropské unie konat v různých termínech od 23. do 26. května; v Česku budou občané o svých europoslancích rozhodovat 24. a 25. května.