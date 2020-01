Experti zanalyzovali video z údajného sestřelení boeingu nad Íránem. Ví, odkud bylo natočeno

TEHERÁN/PRAHA Americký deník The New York Times v pátek zveřejnil video, na němž má být vidět výbuch letadla po zásahu íránskou střelou nedaleko teheránského letiště. Při leteckém neštěstí zahynulo 176 lidí. Co je na něm vidět?

V době, kdy se vyšetřovatelé z Ukrajiny, USA i Íránu snaží dobrat příčin katastrofy, mohou záběry, které původně obdržel investigativní tým novinářů Bellingcat, pomoci případ trochu lépe objasnit. V současnosti je podle amerických a kanadských zpravodajských služeb nejpravděpodobnější scénář, že letadlo nejspíše omylem zasáhla íránská raketa.

VIDEO: Svědci natočili sestřelení ukrajinského letadla nad Íránem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu Boeing 737-800 přestal s řízením letového provozu nad městem Parand asi 16 kilometrů od letiště ajatolláha Chomejního. Na záběrech z videa je vidět, jak došlo k výbuchu, ale letadlo ještě chvíli pokračuje v letu a piloti se zjevně pokoušejí vrátit zpět na letiště. To se jim však nepodařilo a letadlo se následně zřítilo. (pro plné zobrazení mapy s detaily si fotografii otevřete v prohlížeči)

Podle vyšetřování týmu The New York Times údajně vizuální a zvukové stopy odpovídají informacím z letového provozu i satelitních snímků. Americký deník tvrdí, že rozdíl mezi zvukem a obrazem ukazuje, že autor videa byl přibližně 3,2 kilometru od exploze. Vzdálenost prý odpovídá i trase, kterou zaznamenal server FlightRadar24.com. Ověřování videa pak pomohlo několik detailů. Především budovy v pozadí, které mají přibližně pět pater a specifický vzhled. Mezery mezi budovami pomohly určit, v jaké části Parandu se autor videa nacházel. Přesné místo pak ukázala malá budova na kraji silnice, sloupy a další detaily na ulici, jako například nádrž umístěná asi 10 metrů od menší budovy. Pokud by USA nebo Kanada předložily nezvratné důkazy o tom, že letadlo sestřelil Írán, i když neúmyslně, mohlo by to mít dramatický dopad na veřejné mínění v této blízkovýchodní zemi, upozornila agentura AP. Agentura navíc dodala, že po Solejmáního smrti se íránská veřejnost semkla kolem vedení země. Nicméně případné zveřejnění důkazů o odpovědnosti Teheránu za smrt 176 lidí, hlavně Íránců a Kanaďanů s dvojím, tedy i íránským občanstvím, by mohlo rychle znovuotevřít trhliny. Veřejnost je dosud rozjitřená zákrokem vlády proti rozsáhlým protestům z konce loňského roku, vyvolaných zhoršující se ekonomickou situací. O život tehdy přišly stovky demonstrantů.

Íránská televize podle agentury Reuters v pátek uvedla, že černé skříňky ukrajinského letadla sice byly poškozeny, ale zaznamenané údaje o letu se zachovaly. Jejich rozluštění ale podle úřadů potrvá jeden až dva měsíce a celé vyšetřování katastrofy jeden až dva roky.