Filipínský guvernér brojí proti karaoke. Jděte raději spát, posílíte si imunitu, nabádá

Manila/Praha Filipínský guvernér se zaměřil na skupinu občanů, kterou prý považuje za nejvíce kontraproduktivní ve snaze zastavit covid-19. Žádá ostatní občany, aby úřadům v rámci boje s pandemií ohlašovali skupinky lidí na hlasitých karaoke večírcích. Párty mu ale evidentně vadily i v nepandemických časech.

Jonvic Remulla, guvernér provincie Cavite, která leží poblíž Manily, hlavního města země, v úterý skrze sociální síť Facebook rozšířil video, v němž vyzýval k nahlašování osob, které si zajdou na karaoke. Jde o formu společenské zábavy, kde amatérský zpěvák zpívá do většinou známého hudebního základu. Že je zpěv během pandemie jednou z nejrizikovějších činností, která silně napomáhá šíření covidových kapének, potvrzují i čeští odborníci.



Na Filipínách ale k záležitosti nepřistupují tolik vědecky, jako spíše se selským rozumem. Guvernér lidem především kladl na srdce, že dobrou cestou, jak si posílit imunitu, je dlouhý spánek. „Nejde jen o to omezit nesmyslné noční estrády. Mělo by to také smysl v tom, že dlouhý a hluboký spánek posílí vaše tělo,“ sdělil v příspěvku, v jehož pozadí hrála melodie písničky My Way od Franka Sinatry. V komentářích od lidí sledujících guvernérův profil zazníval k nápadu souhlas, nejčastěji ale z důvodu nesouvisejícího s pandemií.

Nejčastěji zaznívalo prosté „dokážou vydržet zpívat celou noc“, píše americký server CNN, který o kauze informoval. Karaoke je oblíbená národní zábava Filipínců. Bary umožňující tuto kratochvíli jsou rozmístěny po celém souostroví a není neobvyklé, že lidé mají doma svůj vlastní karaoke systém, díky čemuž se tato aktivita stává základem společenských setkání s přáteli a známými.

Hluk znějící dlouho do noci guvernérovi také vadí. „Pokud nechcete jít brzy do postele, prosím zkuste to a jděte! Naučte se respektovat vaše sousedy, kteří musejí brzy ráno vstávat do práce (jako já). Zpívání karaoke je oblíbený koníček těch, co nemají co na práci,“ uvedl dále v příspěvku.

Na Filipínách se novým koronavirem doposud infikovalo skoro 300 tisíc osob, 4 785 lidí pak v zemi celkem v důsledku pandemie zemřelo. Ačkoliv denní přírůstky se stále pohybují v řádech tisíců, epidemiologickou křivku se dle dat zdejší vlády daří zdárně oploštit. Minulý měsíc filipínský prezident Rodrigo Duterte oznámil, že v oblasti hlavního města, v Cavite a několika dalších regionech se uvolní přísné restrikce a bude moci otevřít více podniků. Každopádně zatím Filipíny hlásily více případů koronaviru než kterákoli jiná země jihovýchodní Asie.