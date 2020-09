Dláždí si Saúdové cestu k jaderné zbrani? Číňané pro ně neúnavně hledají ložiska uranu na jejich domácí půdě

Rijád/Praha Saúdská Arábie má v rámci svého nerostného bohatství v půdě zřejmě uložen dostatek uranové rudy na to, aby mohla začít s domácí produkcí jaderného paliva, které se využívá v atomových elektrárnách, uvádí neveřejný dokument, do kterého redaktoři britského deníku The Guardian nahlédli. Jejich odhalení posílilo obavy z možné výroby jaderných zbraní.

Podrobnosti saúdských těžebních možností jsou popsány ve zprávě, kterou pro ropnou monarchii v Perském zálivu připravovali čínští geologové z Pekingského výzkumného ústavu pro těžbu uranu (BRIUG) a čínské státní firmy CNNC, která dohlíží na všechny záležitosti týkající se jádra. Experti se snažili závratnou rychlostí pomoci Rijádu zmapovat jeho zásoby uranu jako součást dohody obou států o spolupráci v oblasti jaderné energie. Kvůli neveřejnosti výsledků průzkumu je však The Guardian nemohl ověřit od tří na sobě nezávislých zdrojů.

Veterán CIA a současný ředitel projektu Brookings Intelligence Bruse Riedel poznamenal, že nová zjištění potvrzují nekompromisní snahu Saúdů dosáhnout na základní komponenty, jejichž vlastnictví následně vede k úspěšnému energetickému či zbrojnímu programu. Nejsilnější obavy doposud vzbudilo prohlášení korunního prince Muhammada bin Salmána z roku 2018, který varoval, že pokud by regionální rival saúdskoarabské monarchie Írán měl oznámit držení jaderné zbraně, Saúdové by krok oplatili stejnou mincí a to tak rychle, jak jen by to bylo možné. Navzdory vysokým teplotám pracovali čínští odborníci celé léto a identifikovali tři hlavní ložiska ve střední části a také na severozápadu země. Ta mohou ukrývat dostatek horniny na vyprodukování 90 tisíc tun uranu. Prvotním odhadům ještě musí dát za pravdu reálný těžební průzkum. „Pokud se tyto nerostné zásoby ukáží jako využitelné, budou výrazně převyšovat spotřebu uranového jaderného paliva atomových elektráren," sdělil profesor Kip Jeffrey, vedoucí katedry geologie na univerzitě v anglickém Exeteru. Beze strachu ze zahraniční kontroly Saúdská Arábie se plánem na domácí získávání uranu nikdy netajila, v roce 2017 ho vedoucí vládní agentury pro nakládání s jádrem označil za krok směrem k soběstačnosti. Výzkum z roku 2019 ukázal, že potenciální nerostné zásoby mohou monarchii stačit na pohon nukleárních reaktorů, které teprve mají vzniknout, a navíc ještě zbyde i na vývoz. „Skutečnost, že Rijád bude moci úspěšně těžit uran na své domácí půdě, místo toho aby byl závislý na zahraničních dodavatelích, by mohla pozitivně ovlivnit vývoj saudskoarabských jaderných zbraní, říkají experti. Mark Hibbs, odborník z neziskové Carnegieovy nadace pro světový mír, zdůrazňuje, že zahraniční partneři občas vyžadují výměnou za dodávky materiálu ujištění, že nebude zneužit ke „zlotřilým" úmyslům. „Na domácí půdě se o toto nemusíte starat vůbec," říká Hibbs. Analytici z Centra nešíření jaderných zbraní Jamese Martina (CNS) sdělili, že dle satelitních snímků se v oblastech vytyčených Číňany ještě těžit nezačalo, což ale není příliš překvapivé vzhledem k teprve nedávno dokončenému prvotnímu průzkumu.