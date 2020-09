‚Dozrál čas, abychom hodili naši koloniální minulost za hlavu.’ Barbados chce z područí Britů

BRIDGETOWN/PRAHA Karibská země s necelými 300 tisíci obyvatel ležící ve východní části Malých Antil je dosud konstituční monarchií. Hlavou státu je britská královna Alžběta II. Ostrovní stát se však k listopadu 2021 chce přeměnit na republiku.

„Prezidentem, čelným reprezentantem státu, by se měl stát někdo z nás, tedy původem z Barbadosu.“ Těmito slovy prezentovala svoji vizi premiérka tohoto ostrovního státu Mia Mottleyová.

„Dozrál čas, abychom hodili naši koloniální minulost kompletně za hlavu. Učiníme tedy další logický krok směrem k plné suverenitě a staneme se republikou u příležitosti výročí 55 let od nabytí nezávislosti na Británii,“ stojí v prohlášení barbadoské vlády, které sepsala právě Mottleyová.

Parafrázovala v něm slova prvního premiéra země a významného karibského státníka Errola Barrowa, jenž kdysi právě jako první varoval před přílišným lpěním na koloniálním dědictví. Vládní prohlášení přečetla generální guvernérka státu Sandra Masonová, formálně zastupující právě královnu, a to v rámci trůnní řeči – ceremonie, která stojí na začátku každé nové parlamentní sezony. „Nechť je toto rozhodnutí konečným důkazem toho, kdo jsme a čeho jsme schopni dosáhnout,“ oznámila okolnímu světu Masonová.

Barbados získal nezávislost na Spojeném království v roce 1966. Podobně jako v dalších zemích Britského společenství národů (Commonwealthu) zůstala i zde britská královna Alžběta II. formálně hlavou státu. Její úřad v Buckinghamském paláci v reakci na informaci sdělil, že jde o výsostnou záležitost obyvatel Barbadosu, kterou si musejí rozhodnout oni sami. Nejmenovaný zdroj přímo ze sídla britské královny sdělil BBC, že vzniklá situace není překvapivá, ale že se s touto variantou vždy tak nějak počítalo.

Barbados řeší své postavení již řadu let. V roce v 1979 vznikla komise s úkolem prozkoumat ústavu a zjistit proveditelnost přechodu státního zřízení na systém parlamentní republiky. Dospěla však k závěru, že změna neodpovídá vůli občanů, takže se nijak nepokračovalo. To se změnilo až s další komisí, která v roce 1998 změnu doporučila.

V roce 2003 nahradil Barbados v pozici poslední odvolací instance londýnský nejvyšší soud Karibským soudním dvorem sídlícím na dalším malém karibském ostrově, na Trinidadu. V roce 2005 bylo rozhodnuto, že změnu, kterou musí odsouhlasit dvě třetiny parlamentu, musí podpořit voliči v referendu. V roce 2015 se diskutovalo o změně systému k roku 2016, tedy při příležitosti 50. výročí od vyhlášení nezávislosti, jenže návrh se zasekl na politických rozepřích.

Pokud by se stal Barbados republikou, přidal by se k Trinidadu a Tobagu, Guyaně a Dominice – zemím v oblasti Karibiku, které se během 70. let 20. století zcela oprostily od vlivu britské velmoci a staly se republikami. Vedení Barbadosu již ovšem deklarovalo, že si chce zachovat vazby na Commonwealth. Příklad Barbadosu sledují i jinde v regionu. Premiér Jamajky Andrew Holness, který v nedávných volbách obhájil svou vládní pozici, vytyčil pro svou zemi stejný cíl odtrhnout se definitivně od britské koruny.