Na Barbadosu upálili britskou matku tří dětí. Policie případ vyšetřuje

Natalie Crichlowová žila v Londýně. Na Barbados se jela postarat o svého zdravotně postiženého bratra. Byla matkou tří dětí. Za poslední desetiletí podle její neteře Ashley Bestové překonala dvakrát rakovinu a dvě mrtvice. Bestová řekla BBC, že její teta utrpěla popláleniny na 75 % procentech těla. Útok se odehrál na konci července, Crichlowová pak zemřela 6. srpna.

„Vetřelec se vloupal do domu, uškrtil ji a pak zapálil,“ popsala neštěstí Bestová. „Nechápu, proč se to stalo. Všichni jsme šokovaní,“ dodala. Rodina se prý nyní obává, že barbadoská policie nevyšetřuje smrt Crichlowové jako vraždu. Mluvčí místní policie sdělil tiskové agentuře PA, že zatím k žádnému zatčení nedošlo.

Podle slov přítelkyně Mitry Wikesové byla upálená žena „plná životního elánu a vášně, a to bez ohledu na těžkosti, kterými si zrovna procházela“. Rodina Natalie Crichlowové nyní shání prostředky pro repatriaci těla. Crichlowová byla matkou tří dětí ve věku 10, 20 a 26 let. Ty si přejí, aby nyní mohla být pohřbena v Británii. K tomu potřebují získat 8 000 liber. Prostředky shání pomocí internetové sbírky. Tu založili ve středu a už ve čtvrtek dopoledne jim lidé přislíbili přes 11 000 liber.

NATALIE CRICHLOW - such a devastating story. Natalie leaves behind a 10 year old child and two grown up children. Let's do some good to combat this evil. #BringNatalieHome

