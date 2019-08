‚Zneužívají Interpol kvůli vymáhání pohledávek.‘ Katar v Praze nechal zadržet Brita kvůli dluhu z kreditní karty

Stevenson nyní ve vazební věznici na Pankráci v Praze čeká na rozhodnutí českých orgánů. S příslušnými autoritami o jeho osudu vyjednává obhájkyně Radha Stirlingová. „Je neuvěřitelné, že Alan byl v Praze zatčen a čelí možnému vydání (do Kataru),“ uvedla pro The Daily Mail Stirlingová, která působí jako obhájkyně lidských práv a konzultantka pro oblast Spojených arabských emirátů a Blízkého východu. Pracovala například i na mediálně velmi sledovanému útěku dubajské princezny Latify.

Podle jejího názoru Katar zneužívá systém Interpolu jako agenturu pro vymáhání pohledávek. „Pokud Interpol bude i nadále umožňovat toto zneužívání svého systému, vlády na celém světě budou muset přestat považovat oznámení z Perského zálivu za důvěryhodná. Je třeba zajistit, aby nevinní lidé, jako je Alan, nebyli takto týráni,“ míní Stirlingová.

Another #UAE #InterpolAbuse client removed from @INTERPOL_HQ. He can now finally visit his sick mother! Interpol fail in their duty of care to protect individuals from abusive notices. Grateful to be part of the working group in Washington DC to end Interpol abuse.