V metru chybí koše na tříděný odpad. Kvůli nedostatku místa a obavám z terorismu, vysvětluje DPP

Praha Popelnice na tříděný odpad nejsou v českém veřejném prostoru vždy samozřejmostí. Tyto koše chybí například v pražském metru, kterým denně projdou stovky tisíc pasažérů. Na absenci třídicích nádob na nástupištích upozornil na Facebooku designér Maxim Velčovský. Server Lidovky.cz zjišťoval, co jejich zavedení brání.

Podle údajů z roku 2017 pražské metro přepravilo více než 435 milionů pasažérů. Pro srovnání: vídeňská podzemka podle údajů Wiener Linien ve stejný rok přepravila na 453 milionů lidí. Vídeňané ovšem ve stanicích metra třídit odpad mohou. Kromě nádob na zbytkový odpad se tam nachází i koše na papír, plast a hliníkové plechovky. Ale v jiných metropolích nejsou koše v metru vůbec.

Podle Ondřeje Kubáta z Pražského dopravního podniku (DPP) nejsou koše na tříděný odpad v metru z bezpečnostních důvodů. „Veškeré koše na nástupištích jsou bezpečnostní. Tyto koše jsou poměrně rozměrné a nákladné,“ uvedl Kubát pro Lidovky.cz.

Devět let v pražském metru kvůli obavám z teroristických útoků nebyly nádoby na odpadky vůbec. Stávající koše od izraelského výrobce nainstaloval DPP v roce 2010. Jejich dvojitý ocelový plášť by měl být odolný proti výbuchu - utlumit ho nebo nasměrovat nahoru. Ve stanicích metra je takových košů 90, každý z nich stál téměř 90 tisíc korun. Dohromady i s instalací se jejich cena vyšplhala na zhruba 7,8 milionu korun.

Nedostatek místa

Odpad z veřejných i služebních prostor metra je ukládán do kontejnerů. Tento odpad poté odváží nasmlouvaná firma, tou je na základě veřejné zakázky společnost AVE Pražské komunální služby, jak Lidovky.cz informoval Kubát. „Za naši společnost jsme připraveni zajistit svoz tříděných odpadů z popelnic a kontejnerů ze současných stanovišť nádob směsného komunálního odpadu jednotlivých stanic metra,“ uvedla mluvčí firmy Pavla Ivácková.

I přesto v metru nádoby na tříděný odpad být nemohou. „Na mnoha stanicích je problém už s prostorem pro uložení ‚obyčejných‘ košů ve vestibulech a na uliční úrovni s ohledem na bezpečnost cestujících,“ vysvětlil Kubát.



Pomohlo by rozdělení košů na dvě poloviny

„Nápad jako takový se mi líbí. Je ale důležité zmínit, že z bezpečnostního hlediska a hrozby teroristického útoku to není nic jednoduchého na zrealizování,“ řekl Lidovkám.cz náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr (Praha sobě). „Každopádně tomu chci jít naproti. Nechal jsem v DPP prověřit, zda by se současné bezpečnostní koše nemohly rozdělit na dvě půlky. Jedna by byla na plasty a druhá na směsný odpad. Nicméně doopravdy vše musí vyhovovat z bezpečnostního hlediska. To se nesmí podcenit a není to jednoduchá věc,“ konstatoval Scheinherr.

Obsah košů z velké části tvoří plast.

Vyvstává otázka, zda by byly koše vůbec v metru potřebné, kdyby lidé dodržovali zákaz konzumace jídla. V přepravních podmínkách totiž stojí, že cestující nemají dovoleno „kouřit, používat elektronickou cigaretu, jíst nebo pít ve vozidlech nebo v přepravním prostoru“. Za porušení zákazu hrozí pokuta ve výši 400 korun. Obsah košů přitom tvoří často obaly z potravin a pet lahve.

O tom, kolik odpadu se celkově denně ze stanic metra sveze, však nemá DPP ani společnost AVE informace.