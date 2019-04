DOBA PLASTOVÁ: Jaké jsou nejčastější chyby při třídění plastového odpadu?

Mnoho lidí považuje třídění nejen plastového odpadu za zbytečné. Největší chybou přitom je netřídit odpad vůbec. Třídění je důležité nejen kvůli klasické materiálové recyklaci, během které dochází ke zpracování odpadu na znovu využitelný materiál, vytříděný odpad lze také lépe využít pro výrobu energie pomocí spalování. Na otázku odpověděla RNDr. Ivana Šeděnková Ph.D. z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR.

Když už se rozhodnete odpad třídit, najděte nejbližší kontejnery na tříděný odpad a zamyslete se, co do kterého kontejneru vlastně patří. Způsob recyklace se může lišit v závislosti na technologii zpracování odpadu v třídících linkách, na což reagují svozové firmy. Může se proto stát, že do žlutého kontejneru patří současně plast i nápojové kartony. Typ odpadu, který do dané nádoby patří, je na daném kontejneru vždy vyznačen. K rozlišení jednotlivých plastů a ostatních odpadů se používají takzvané recyklační symboly (viz. obrázek), trojúhelník symbolizující recyklaci. Pro každý typ odpadu je odlišen číslem a často i zkratkou daného typu materiálu (viz tabulka).



Pozor na kávové kapsle, PVC nebo kompozitní materiály

Při recyklaci nejsou problémem obaly od běžných mycích a čisticích prostředků, do žlutého kontejneru naopak nepatří obaly od žíravin (např. čistič potrubí „krtek“). Stejně tak do plastového odpadu nepatří výrobky z PVC, jako jsou podlahové krytiny a novodurové trubky. Recyklace PVC je odlišná od ostatních běžných plastových materiálů, proto odpad z PVC raději odneste na sběrný dvůr.

Identifikační kódy u plastů PET Polyethylentereftalát

HDPE Vysokohustotní (lineární) polyetylén



PVC Polyvinylchlorid



LDPE Nízkohustotní (rozvětvený) polyetylén



PP Polypropylén



PS Polystyren



Do plastového odpadu také nepatří obaly, které jsou tvořeny z kompozitu kovu a plastu. Tyto materiály jsou označeny značkou, která na to uživatele upozorní. Běžné plastové obaly bývají z polyetylénu, polypropylénu nebo polyetylentereftalátu a jsou označeny jako „PE“, „PP“ nebo „PET“. Pokud najdeme na obalu značku polymeru „C/“ (typicky „C/PE“), takovýto obal značí kompozitní materiál a patří do směsného odpadu. Stejně tak do žlutého kontejneru nepatří použité kávové kapsle. Ty můžete v případě vybraných značek vrátit přímo v prodejně nebo kapsle vyhodit do směsného odpadu.



Do plastového odpadu nepatří také mastné obaly. Neznamená to, že tam nepatří láhev od oleje, ale je ji nutno předem vymýt saponátem a teplou vodou. Není třeba pečlivě vymývat všechny plastové obaly od potravin, je ovšem hezké myslet na zaměstnance třídících linek a znečištěné obaly alespoň opláchnout.

Nejjednodušší rada je sledovat značky na kontejnerech a výrobcích, které se chystáte recyklovat. Všechny technologie zpracování odpadu počítají s nějakou tou chybou, a strach ze špatně vyhozeného pytlíku od brambůrků by nikoho neměl odradit od třídění odpadů.