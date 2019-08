Pražská zoo otevře novou expozici psounů, v té staré se podhrabávali do sousedních výběhů

Praha Příznivci pražské zoo se mohu těšit na novou expozici psounů, která bude slavnostně otevřena ve čtvrtek ve 13 hodin. Akce proběhne za účasti náměstka primátora hlavního města Prahy Petra Hlubučka, ředitele pražské zoo Miroslava Bobka a kurátora savců Pavla Brandla.

Již v neděli se do nové expozice nastěhovalo celkem čtrnáct psounů prériových, sedm samiček a sedm samců. Dříve byli psouni k vidění v jednom z cípů u výběhu bizonů, odtud se však podhrabávali do okolních výběhů, což neulehčovalo chovatelům péči o ně.

I proto byli psouni přestěhováni do vyzděné expozice za ostrovem lemurů, kde se ale v současnosti staví expozice australské (tasmánské) fauny. Psouni byli proto znovu přemístěni, tentokrát do horní části zoo. Zájemci tak mohou navštívit novou expozici a pokochat se pohledem na drobné hlodavce. Ti si hloubí své nory a budují do nich kuželovité vchody, aby ochránili svá doupata před přívalovými dešti.