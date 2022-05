Co by pro Rusko znamenal vstup Finska do NATO? Politolog popisuje situaci na bedlivě hlídané hranici

Lidovky.cz: Očekáváte, že se po oznámení finského rozhodnutí vstoupit do NATO, podobně rozhodne i Švédsko?

Obě země prohlásily, že jejich vstup do Aliance není vzájemně závislý a že jde o dva samostatné procesy, přestože obě země mají mnoho společného. Ve Švédsku je podpora pro vstup nižší než ve Finsku, což je dáno historicky odlišnou tradicí neutrality. V každém případě je to primárně o politickém rozhodnutí, na které může, nebo nemusí mít finský krok svůj vliv. Finsko vnímá i s ohledem na historii ruskou hrozbu mnohem bezprostředněji.