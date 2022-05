Filtrovaná Ukrajina. Co se skutečně děje na ukrajinských územích obsazených ruskou armádou?

Filtrace probíhala ve třech stanech. Když jsem vešel do prvního, padl mi do oka úplně zbitý mladík. Nevím, kdo to byl, ale možná nás tak jen chtěli vylekat... Těmito slovy vzpomíná na svou zkušenost s takzvaným filtračním táborem Dmitrij, který 21. března uprchl i s ženou a kojencem z ostřelovaného Mariupolu. Procesem, který musí absolvovat možná až statisíce obyvatel ukrajinských území okupovaných Ruskem, prošel bez problémů. To ale jen díky tomu, že vyšetřovatelům, kteří kromě policejních úkonů také kladou politicky zaměřené otázky typu „jaký je váš poměr k Rusku“, odpovídal smířlivě. Spousta jiných z různých důvodů neprošla a slehla se po nich zem.