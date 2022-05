„Není důvod být Rusku za osvobození vděčný.“ V Rudé armádě byli v hojném počtu třeba Ukrajinci, zmínil historik

Lidovky.cz: Kým je pro nás dnes Rusko – milovaný osvoboditel, zrádný okupant, nebo bezohledný agresor?

Jedno nevylučuje druhé. Vždycky říkávám: za třicetileté války nás tady zplundrovali Švédové, ale znamená to snad, že se dnes budeme bát jet do Stockholmu a budeme se děsit již 200 let neutrálního Švédska? Co bylo v roce 1648, bylo v roce 1648. Co se odehrálo v roce 1945, odehrálo se v roce 1945. A co se děje v roce 2022, se děje v roce 2022.