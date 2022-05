Další ruský válečný koráb šel do pr…, hlásila ve čtvrtek ukrajinská armáda. Její střely zasáhly u Hadího ostrova doprovodnou loď Vsevolod Bobrov a Rusové ji hořící museli odtáhnout do Sevastopolu. Moskva se k incidentu nevyjádřila a informace z Kyjeva se nepodařilo nezávisle ověřit. Plavidlo, pojmenované po slavném sovětském hokejistovi a fotbalistovi, by ale nebylo zdaleka první, jež našlo svou zkázu právě u Hadího ostrova.