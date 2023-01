Finsko zváží vstup do NATO bez Švédska. Turecko zrušilo únorové jednání

Společný vstup Finska a Švédska do NATO zůstává pro finskou vládu prioritou, Helsinky však musí zvážit i variantu vstupu bez Švédska. Uvedl to finský ministr zahraničí Pekka Haavisto. Podle tureckých médií Ankara zrušila únorové jednání se Švédskem a Finskem o vstupu těchto severských zemí do NATO, aniž stanovilo náhradní termín.